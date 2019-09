Praha chce podepřít podzemí bývalého Stalinova pomníku, skelet se prohýbá

„Závěry (posudku) jsou takové, že dochází k prohýbání konstrukcí, a to někde až dvakrát či třikrát oproti tomu, co povolují normy. Je to z důvodu nefunkčních izolací. Životnost té stavby je kolem 50 let a nyní je jí už 70 let,“ řekl radní Jan Chabr (TOP 09).



Nejrychlejší a nejefektivnější by nyní bylo podle Chabra zajistit podzemní prostor podpěrami, které by zabránily případným propadům. Podepření by si vyžádalo investice v řádu nižších jednotek milionů korun. Systém by měl výhodu nejen nižších nákladů, než na kolik by vyšla kompletní oprava, ale prostor kolem bývalé sochy by nemusel být uzavřen a zůstal průchozí.

„Podpěry by zajistily prohnutá místa a garantovaly, že nedojde ke zřícení,“ řekl Chabr.

Kompletní oprava podzemí by podle radního vyšla na stovky milionů korun. Dřív, než by ji ale město nechalo udělat, bylo by podle něj dobré, aby se město rozhodlo, jak prostor v budoucnu využije.

„V minulosti se tam dělaly minimální sanace, ale žádná z minulých politických reprezentací nerozhodla, co s tím. I minimální sanace bude znamenat rekonstrukci v řádu stovek milionů. Je pak otázka, co s tím chceme dál, zda jen statické zajištění Letenských sadů,“ řekl Chabr.

Vedení Prahy si nechalo vypracovat dva odborné posudky. Jakmile se s nimi seznámí, začne jednat s Prahou 7 a jejím stavebním odborem, jak dál postupovat.

Minulé vedení Prahy plánovalo v podzemí vybudovat galerii. Nynější vedení to zamítlo. Zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09) po volbách navrhovali vybudovat v něm muzeum totalitních režimů. Ani tento záměr město neschválilo, nelíbil se zejména zástupcům Prahy Sobě.

V únoru na Stalinu zapália ohně skupina Ztohoven. Připomněla tak Jana Zajíce: