Policie hledá dvojici kvůli posprejování Karlova mostu. Může ukázat její záběry

Policisté poškození mostu v pátek zadokumentovali a uvedli, že neznámému pachateli hrozí až tři roky vězení. V sobotu ráno na svém twitterovém účtě uvedli, že pátrají po muži a ženě, s kterými chtějí kvůli posprejování hovořit.

Policie ČR @PolicieCZ Operátor kamer. systémů dohledal muže a ženu, se kterými bychom chtěli kvůli posprejování mostu mluvit. Nyní tyto záznamy zpracováváme a okolo poledne je zveřejníme. Samozřejmě za předpokladu, že se nám pachatel do té doby sám nepřihlásí. To bychom potom záběry zveřejnit nemohli. oblíbit odpovědět

„Nikdo se nám nepřihlásil, záběry ještě nemáme zpracované, počítám, že kolem poledne by je měl kolega poslat a pak bychom je zveřejnili,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk.

Modré nápisy v angličtině jsou na pravé straně zábradlí směrem k Pražskému hradu asi od poloviny mostu. Nápisy má odstranit restaurátor z Galerie hl. m. Prahy o víkendu.

Nápisy odstraní v řádu několika hodin, maximálně několika dní podle obtížnosti, uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové.

„V případě, že opravy budou bez komplikací, že se nebudou muset sundavat sochy, tak počítáme, že škoda bude vyčíslena na sto tisíc korun. Jsou to prvotní odhady,“ dodal Daněk.

V posledních měsících to není ojedinělý případ, poslední poškození takzvaným tagem se stalo podle Liškové na schodišti na přelomu května a června.

Most posprejovali vandalové i v minulosti. Loni v prosinci potvrdil pražský městský soud roční podmíněný trest německému turistovi Benjaminu Wittigovi, který spolu se svým bratrem Niclasem Steigerem v létě 2019 posprejoval jeden z pilířů Karlova mostu. Cizinci ponechal také stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let. Obvodní soud pro Prahu 1 v listopadu 2019 rozhodl, že Karlův most posprejovali oba bratři.

Steiger vinu od počátku přiznával a už v závěrečné řeči uvedl, že rozsudek přijme. Dodal však, že si neuvědomil, na jak významnou památku graffiti umístil. Starší z bratrů obvinění odmítl. Uvedl, že nápis o rozměrech pět krát dva metry na most nastříkal pouze Steiger.