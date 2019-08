Čistič Karlova mostu se přihlásil: Nemohl jsem chodit okolo a nic nedělat

Tvrdí, že se nemohl dívat na posprejovaný most a zároveň uplynula doba, po kterou jde nápis ještě šetrně dolů. „Nemohl jsem chodit okolo, vědět, že to mohu odstranit a nic neudělat,“ říká Miloslav Černý.

Proč jste se rozhodl nyní vystoupit z anonymity a přihlásit se policii? Není to snaha prezentovat či zviditelnit svou práci?

Není. Když jsem viděl, jaké obrovské spekulace kolem toho, kdo nápis odstranil, vznikly, tak jsem tomu chtěl učinit přítrž. Vždy se objevovala jen jednostranná vyjádření, která neodpovídala realitě, jako že odstranění bylo neodborné.

Když jste se rozhodl, že graffiti odstraníte, nenapadlo vás, že se kolem toho strhne vyšetřování když nemáte souhlas vlastníka ani úřadů?

Nenapadlo, takovýchto realizací jsme udělali po Praze stovky.

Předpokládám ovšem, že placených po dohodě s majiteli nemovitostí, památek...

Placených i neplacených. Jsem přesvědčen, že když v Praze žiju, musím pro ni také něco udělat. Vyčistili jsme Hergetovu cihelnu, spousty nápisů na Kampě, ve Štěpánské ulici. Jsem přesvědčen, že když žiju v nějakém prostoru, je v mém zájmu, aby ten prostor nějak vypadal.

Nenapadlo vás jednat s úřady a vlastníkem, aby jste svou činnost měl posvěcenu a následně se mohl do odstranění pustit?

Co vám na to mám říct?

Odpovědět, proč jste to neudělal...

Nechci, aby to vyznělo nedůtklivě, ale pokud žijete v podmínkách České republiky, tak tato představa je mimo mísu. Nikdo se s Vámi nebude bavit a blížil se konec doby, po kterou jdou nápisy ještě šetrně odstranit, následně už je to složitější.

Jak jste nápis odstranil? Chemií?

Ne, používám silnou vysokotlakou wapku, která dosahuje tlaku 250 barů nebo až 500 barů a teplotu na hraně bodu varu, tedy párou. Na odstranění je důležitá teplota a reakční doba, kdy se do odstranění pustíte. V momentě, kdy to necháte kdekoliv čtrnáct dnů, tak za těch čtrnáct dnů se barvy natolik stabilizují, že není vůbec jednoduché je sundat dolů. Ten důvod, proč jsem do toho šel, bylo opravdu to, že to bylo v mezní době, kdy ještě graffiti jde touto šetrnou formou dolů.

Jak dlouho vám odstranění nápisu trvalo?

K mostu jsem přišel ráno v pět hodin a za dvě hodiny jsem měl hotovo.

Někteří odborníci říkají, že na kamenech jsou však stále patrné barvy...

To je možné, vezměte si, jaké byly v tu chvíli světelné podmínky a zároveň je nutné si uvědomit, že když je podklad mokrý, drobné detaily vidět nejsou. Jsem ochoten to zdarma dočistit.

Mrzí vás nyní, že jste se rozhodl takto na vlastní pěst jít a čistit Karlův most?

Samozřejmě mě mrzí, že s tím mám takové oplétačky, není to pro mě jednoduchá situace, policie mě zřejmě obviní z poškozování cizí věci. Když jsem začal číst vyjádření policie, jak hledají toho, kdo graffiti odstranil, tak jsem se začal bát a bojím se samozřejmě stále. Ale je to otázka vlastního svědomí. Chodit kolem posprejovaného Karlova mostu a vědět, že s tím můžete udělat krátký proces nebo chodit kolem a dívat se na to.

VIDEO: Graffiti na Karlově mostě bylo odstraněno neodbroně. (29. července 2019):