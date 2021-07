Podskalská koza poráží komerční piva. Učitel vychovává nové generace sládků

Pivovar by člověk ve škole rozhodně nečekal. Přesto je ve Střední průmyslové škole potravinářských technologií Podskalská jedna místnost s varnou piva k nalezení. V nerezových tancích tam zraje mok, na který dohlíží učitel Oldřich Koza.

Tomu by měl být, s trochou nadsázky, zavázán každý Čech, protože právě on už dvaatřicet let učí generace budoucích sládků, jak vařit pivo. Pod jeho vedením si výrobu národního nápoje osvojilo více než 1 500 středoškoláků. Jeho dlouholetou práci tento týden ocenil i magistrát, který mu udělil cenu Pražský učitel 2021.