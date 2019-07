V obci u Tišnova jako jediní na Moravě vaří pivo v klášteře

Nápad se ovšem nezrodil v hlavách církevních představitelů, ale přišla s ním parta nadšenců, kteří chtěli začít vařit vlastní pivo a s místním klášterem se na obnově tradice domluvili.

„Když za námi s touto myšlenkou přišli, musel jsem ocenit, že měli střízlivý odhad a nehnali se hned do velkých plánů. Když totiž přichází někdo zvenčí, nemá často příliš představu o tom, jak jsou náročné opravy památek,“ uvedl Jiří Chrást, správce majetku kláštera.

To byl také důvod, proč se s nadšenými pivovarníky domluvili. „Zájemců o spolupráci bylo totiž více,“ doplnil Chrást.

Nový pivovar nevznikl v rozsáhlém historickém pivovaru, kde se pivo vařilo naposledy v roce 1942, ale hned v sousedství v menší budově bývalých stájí. Počáteční investice do objektu a vybavení se vyšplhala na 16 milionů korun.

Pivovarníci si cení nejen toho, že se s řádem domluvili na obnově pivovaru, ale že se k nim přímo přidal a stal se jedním z akcionářů. Řád tak díky tomuto podílu získá do budoucna příjem, který může využít na další opravy v areálu.

Letos pivovar uvaří vzhledem k termínu otevření zhruba v polovině roku asi 500 hektolitrů piva, jinak je jeho kapacita dvojnásobná. U tohoto množství ale nechtějí skončit, plánují dál růst.

„Jsem optimista a věřím, že se v zimě budou kupovat další tanky. V horizontu jednoho roku až dvou let čekám, že bude roční výstav tři tisíce hektolitrů,“ prohlásil sládek a šéf pivovaru Jan Maláska s tím, že hlavním cílem všech je do deseti let opravit starý pivovar a rozjet výrobu i v něm.

V současnosti vaří dva druhy piv – světlou desítku a dvanáctku. Plánují ale i speciály a do budoucna nevylučují, že do nabídky přidají také nealkoholické pivo.

Lidé mohou pivo ochutnat v pivnici, která je součástí klášterního pivovaru, nebo v hostinci v Tišnově. Kde jinde bude pivo k mání, zatím není jasné. „S velkými řetězci máme rozjednaný vstup do maloobchodní sítě,“ sdělil za pivovar Radek Holešinský.