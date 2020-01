Dobrovolní hasiči se nechtějí vzdát zahrady u Hradu, i přes konec smlouvy

Hlavní spojnici na frekventované turistické trase mezi Pražským hradem a Strahovským klášterem tvoří Loretánská ulice. Málokdo ovšem ví, že zhruba v polovině cesty se za vysokou zdí nachází park s bazénem a skluzavkou, který patří zdejší radnici Prahy 1.

Přestože se jedná o obecní majetek, pro veřejnost je zdejší zeleň nedostupná. Až dosud měl totiž prostor dlouhodobě ve výpůjčce spolek místních dobrovolných hasičů. Ti zde každoročně v červenci pořádají pro děti dva týdenní turnusy příměstských táborů, jinak je ale až na několik málo výjimek zahrada uzavřená a slouží právě jen jim.



To se nelíbí některým místním, kteří volají po možnosti širšího využití. „Jednou ročně je zde tábor, jinak prostranství hasiči využívají pro vlastní potřeby. Přitom by tam mohl vzniknout nádherný park, kde by si lidé mohli odpočinout při cestě na Hrad nebo by si sem mohli chodit přečíst knížku,“ zlobí se předseda místního sdružení Hradčanská obec Bohumil Vejtasa.

Také dosavadnímu vedení radnice Prahy 1, které nastoupilo do svých funkcí v říjnu 2018, se nelíbila forma výpůjčky. Proto loni v srpnu rada rozhodla o ukončení původní smlouvy a zároveň schválila záměr nabídnout hasičům od roku 2020 pozemky pouze na konkrétní akce. Zbytek roku by správcem byla městská část.

Na podzim pak Praha 1 skutečně nabídla na své úřední desce Loretánskou zahradu maximálně na 30 dní v roce k využití pro dětské letní tábory, nikoliv však přímo dobrovolným hasičům, ale všem zájemcům. Tehdy se ale nikdo nepřihlásil. Podle radního Prahy 1 pro životní prostředí Petra Kučery (Zelení) je tak od 1. ledna jediným správcem radnice. Úřad prý také koncem roku poslal dobrovolným hasičům výzvu, aby prostor vyklidili a předali. To se ale nestalo.

Schůzka s nikým

Shodou okolností minulý týden ve čtvrtek měla městská část zahradu oficiálně převzít. Žádný zástupce spolku se ale nedostavil a místo toho poslali na úřad dopis, kde zpochybňují dosavadní postup radnice. Jejich vybavení tak zůstává nadále v areálu. „Od Nového roku tam jsou bez právního důvodu,“ je přesvědčen radní Kučera.

Místostarostou sboru dobrovolných hasičů je někdejší starosta městské části za ODS a vlivný komunální politik Filip Dvořák, který odmítá, že by měl jeho spolek místo opustit. Podle jeho slov sice ke konci roku skončila stávající smlouva o výpůjčce, od Nového roku ale zároveň začala platit nová, podle níž by zde mohly kromě hasičů pořádat své akce také jiné subjekty.

„Tím se otvírá zahrada širšímu využití a s tím my problém nemáme,“ tvrdí Dvořák. Nevidí ale důvod, proč by odtud měl spolek stěhovat své vybavení, když zde v létě plánuje znovu pořádat tábory.

Takový výklad ovšem radní Kučera zásadně odmítá. „Schválili jsme pouze záměr výpůjčky pro pořádání táborů. Záměr se ale dosud neuskutečnil, takže Praha 1 žádnou novou smlouvu s hasiči ani s nikým jiným nepodepsala,“ zdůrazňuje radní Prahy 1. Proto podle jeho mínění zůstávají hasiči v místě protiprávně.

Zástupce hasičů Dvořák přesto trvá na svém. Popisuje, že sbor se zde nadále chystá pokračovat ve svých dosavadních aktivitách. Mezi ně dosud patřilo kromě zmiňovaných příměstských táborů pro děti, o které bývá velký zájem, i seznámení veřejnosti s požární technikou. Kromě toho se zde pravidelně koná také například výstava vánočních stromků. „Vnímali jsme to tak, že vedení radnice chtělo pouze zničit něco, co funguje, nikoliv konstruktivně vytvořit něco nového,“ dodává místostarosta sboru.

Celý spor ovšem nakonec může mít poměrně snadné vyústění. Dnes se totiž koná mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 1, na němž plánuje opozice se třemi přeběhlíky současnou koalici odvolat. Pokud se tak skutečně stane, dá se předpokládat, že nové vedení kolem ODS bude hasičům mnohem více nakloněno a umožní jim tak na místě dále pokračovat.

Na rekonstrukci nikdy nedošlo

Už v předchozích volebních obdobích radnice připravovala kompletní rekonstrukci Loretánské zahrady, dokonce existovaly konkrétní návrhy nové podoby. Než mělo dojít k obnově, dostali pozemek do výpůjčky právě dobrovolní hasiči.

Samotná oprava ale nikdy nezačala. Dosavadní koalice měla představu vytvořit zde zázemí pro celoroční provoz dětských kroužků, jednu část zvažovala nabídnout místním pro komunitní zahradu.

