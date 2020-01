Starosta Prahy 1 chce odvolat dva zastupitele, údajně nenahlásili korupci

Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) nakonec odvolání dvou lidí z poradních komisí nenavrhl a bod byl zařazen na program mimořádného zasedání zastupitelstva, které se bude konat příští úterý.

Podle mluvčí radnice Kateřiny Písačkové došlo k odložení proto, že byla radním těsně před zahájením jednání doručena reakce Jaroslavy Janderové, kteří se tak s ní nestihli seznámit.



Mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno na popud opozice a bude se na něm projednávat odvolání zástupců Prahy 1 sobě, Pirátů a Zelených. Dění navazuje na vypovězení koaliční smlouvy sdružením My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů).



Nicméně i přesto, že návrh podán nebyl, strhla se o odvolání obou členů ODS mezi radními diskuse.

„Bavili jsme se o tom dost rozjitřeně s tím, že nelze kohokoli označit za korupčníka, pokud mu to neprokáže policie,“ řekl místostarosta Petr Hejma (STAN), který ve věci údajně také figuruje.

Sama Janderová se k případu staví ostřeji. Čižinského nepředložený materiál totiž obsahoval i její soukromé SMS komunikace s účastníky kauzy.

„Podám trestní oznámení na pana starostu, protože není dost dobře možné, aby pan starosta v důsledku kontaktu někoho, kdo chtěl asi něco nestandardního po úřadu Prahy 1, si nechal přeposlat cizí osobní SMS zprávy, ještě vytržené z kontextu, a říkat, že jsme něco chtěli zamést pod koberec,“ řekla Janderová. „Je to účelové a je to politické,“ dodala.

Případ údajné korupce popsaly jako první Hospodářské noviny v polovině loňského prosince.

Starostovi Čižinskému ji oznámila majitelka bytu v Dlouhé ulici Lenka K. (redakce zná její identitu) s tvrzením, že si jeden z úředníků ze stavebního odboru, se kterým řešila dodatečnou kolaudaci dveří ve svém bytě, řekl o úplatek ve výši dvaceti tisíc korun. Také jí údajně přidělil projektantku, která měla dodatečně nakreslit projekt potřebný pro schválení.

Protože byla Lenka K. v minulosti členkou ODS, obrátila se na tři zastupitele, které znala, a to na zmíněného Richarda Bureše a Janderovou a později i na Hejmu, který byl dříve starostou na Praze 1 za stranu občanských demokratů.

Podle tvrzení ženy však případ ani jeden z nich neřešil. „Připadá mi, že se to snažili zamést pod koberec,“ řekla pro HN. Na přelomu loňského listopadu a prosince se tak obrátila přímo na současného starostu, který podle ní začal celou věc řešit.

„Do pohybu se to dalo až v okamžiku, když se na mě paní obrátila a začal jsem to prošetřovat. Tajemník našeho úřadu shledal, že i kdyby se neprokázala korupce, tak jednání našeho dotyčného úředníka bylo problematické,“ řekl Čižinský před jednáním rady pro MF DNES.

To ovšem odmítají zmínění tři politici. Podle Bureše, na kterého se žena obrátila nejprve, postoupil dotaz ohledně její věci dál.

„V červnu na zastupitelstvu jsem za přítomnosti dalších úředníků předal tuto informaci jako řadový zastupitel vedoucímu stavebního úřadu, tak aby mohl jako nadřízený postup příslušného úředníka ověřit,“ sdělil na dotaz Bureš.

„Tím to pro mě skončilo, protože jsem se následně dozvěděl, že o dané věci vědí další lidé z řad uvolněných zastupitelů a vedoucí se tím zabývá. Považoval jsem věc za vyřízenou,“ doplnil Bureš s tím, že podle něho postupoval správně.

Osobní setkání s Hejmou

Místostarosta Hejma řešil věc se ženou později v září při osobním setkání. „Paní se na mě obrátila, že má nějaké důkazy a podezření, že by mohlo jít o korupční jednání úředníka stavebního úřadu. Já jsem se s ní sešel a zeptal se, zda to řeší policie, jestli podala trestní oznámení, zjistil jsem, že nepodala. Takže jsem doporučil, aby tak učinila a nechť se to prokáže,“ potvrdil Hejma s tím, že mu následně Lenka K. e-mailem potvrdila, že oznámení podala. Od začátku října tak případ vyšetřuje policie.

Starosta Čižinský to však vidí jinak a považuje jednání členů ODS za selhání, protože podle něho podezření na korupci neoznámili ani policii, ani vedení úřadu. „Z hlediska odpovědnosti zastupitelů a politiků zásadním způsobem pochybili,“ uvedl Čižinský s tím, že obzvláště v případě Janderové je nyní její působení v kontrolním výboru nemyslitelné.