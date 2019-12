V Praze 1 padla koalice. Lidovci, STAN a Iniciativa občanů vypověděli smlouvu

Důvodem vypovězení smlouvy je podle zjištění ČTK dlouhodobý názorový nesoulad. Koalice vedená starostou Pavlem Čižinským (Praha 1 Sobě) tím ztrácí většinu v zastupitelstvu a je možné, že na úterním jednání zastupitelstva současné vedení městské části skončí.

Vyjádření zástupců koaličních stran ČTK shání. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu má stávající koalice většinu patnácti hlasů.

„Vnímáme, z našeho pohledu neuspokojivě, dlouhodobý, a bohužel prohlubující se, názorový nesoulad,“ stojí ve výpovědi.

Má se týkat například dokončení privatizace bytů, grantů na obnovu domovního fondu, zvyšování nájemného, personální situace na úřadě, obecného pohledu na soukromé vlastnictví a podnikání, a především způsobu řízení chodu úřadu.

Pod výpovědí je podepsán první místostarosta Petr Hejma za STAN, Michal Caban z Iniciativy občanů a Petr Burgr za KDU-ČSL.

Pokud by se My, co tady žijeme, dohodli s dosavadní opozicí, mohli by mít v zastupitelstvu většinu. O tom se bude s největší pravděpodobností rozhodovat na zastupitelstvu, které se koná v úterý od 16 hodin.