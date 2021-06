U domu pro seniory má vyrůst parkovací dům. Lidé se bojí, že přijdou o park

„Parkovací dům je plánován asi 25 metrů za domem, kde bydlíme. Odpor proti tomuto projektu organizoval také bývalý starosta Prahy 11 Jiří Štyler. Petice putovaly na úřad městské části i magistrát,“ vysvětluje Petr Palivec, který obývá jeden z bytů v domově s pečovatelskou službou, je mu 73 let a v Šalounově ulici už žije tři roky.



Spolu s ním zde bydlí na 150 seniorů ve věku od 65 do 101 let. Palivec tráví rád volné chvíle podobně jako další obyvatelé domova právě v parčíku za budovou, který směřuje k Chilské ulici. Jenže toto místo je také ideální lokalitou právě pro parkovací dům P+R.

„Je vydané územní rozhodnutí, které musíme drobně upravit, a pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení. Předpoklad stavby je rok 2022 až 2024 s plánovanými celkovými investičními náklady 790 milionů korun. Samozřejmě počítáme s náhradní výsadbou a maximálním využitím zeleně i na samotném parkovacím domě včetně zelené střechy. Každé auto, které při cestě do Prahy zaparkuje na jejím okraji, se počítá. Ulevujeme tím dopravě v centru a zlepšuje se vzduch a životní prostředí v hlavním městě,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dvě stě demonstrantů

Hlavnímu městu tak podle magistrátu ubude dopravní zátěž. Seniorům i dalším obyvatelům Šalounovy ulice se však projekt nelíbí a v minulosti se demonstrace proti chystanému parkovacímu domu podle Palivce účastnilo asi 200 lidí.

Radní Prahy 11 pro dopravu Martin Duška (Piráti) upozorňuje, že městská část navíc připravuje projekt jiného parkovacího domu, ale ten bude v Šalounově ulici na místě nynějšího hlídaného parkoviště, tedy asi 200 metrů od připravovaného magistrátního P+R, které má nahradit park.

„Park ale zcela nezanikne, protože projekt parkovacího domu je přepracovaný a zeleň bude na střeše objektu, navíc přístupná po lávce přímo z domova s pečovatelskou službou,“ upozorňuje Duška.

Přesadí, či nepřesadí

Zatímco na jaře se uskutečnily veřejné protesty proti kácení jednoho stromu v blízkosti Smetanova nábřeží v centru metropole, parkovacímu domu bude muset ustoupit téměř stovka zhruba pětimetrových borovic.



Podle Dušky by neměly být všechny stromy vykácené, ale část z nich bude přesazena.

Senior Petr Palivec však slibům nevěří. „Projekt už jsem viděl na radnici i v médiích a žádná lávka tam nebyla. Že by měla být na parkovacím domě zelená střecha, už jsem viděl, ani to nic nemění na skutečnosti, že nám garáže mají vyrůst kousek od domu,“ říká Palivec. A skepticky se staví také k možnosti, že by město nechalo minimálně část stromů přesadit.

O projektu parkovacího domu v Chilské ulici rozhodli pražští radní v červnu před sedmi lety. Tehdy byl předpokládaný rozpočet projektu 300 milionů korun a každé z tisícovky parkovacích míst mělo vyjít na 300 tisíc korun.

O tři roky později, v roce 2017, už média informovala o redukovaném projektu na 521 parkovacích míst. Tehdy autoři petice proti projektu například argumentovali, že v místě plánovaného parkovacího domu, které je u křižovatky Chilské a Opatovské, jsou překračovány hygienické limity pro hluk z dopravy a znečištění ovzduší. Petenti argumentovali, že podle judikatury nelze do takového území umístit objekt, který by stav dále zhoršil.

„Nesouhlasíme s realizací této mohutné nadzemní stavby s přivedením další dopravní zátěže do území Opatova a s tím souvisejícím zhoršením životního prostředí,“ uvedli mimo jiné autoři petice.