Nájezd na most Barikádníků má nyní dva pruhy, zamezí kolonám v Praze 6

Přestože nájezd na most Barikádníků začíná dvěma jízdními pruhy, v závěru se zúžil do jednoho, což způsobovalo zpomalení provozu a následně kolony hned za výjezdem z tunelu.

Dopravní značení, které často řidiči kritizovali, v těchto dnech magistrát změnil na základě žádosti radnice Prahy 6. Na konci nájezdu na most přibude jeden pruh, který zde v minulosti již byl.



„Kvůli zúžení na nájezdu na most byla všechna auta vyjíždějící z tunelu výrazně zpomalena, což komplikovalo i vjezd do tunel v Patočkově ulici na Břevnově, nebo v ulici Milady Horákové na Letné. To už je sice na Praze 7, ale kolony se běžně táhnou až k Vozovně Střešovice,“ řekl ke změnám starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).



Pro obyvatele Holešoviček, kteří dlouhodobě trpí velkým dopravním provozem, se podle starosty nic nezmění. „Provoz se nezvýší, ale bude jen plynulejší,“ dodal Kolář.

Překreslené čáry zůstávají jen zkušebně tři měsíce, pak magistrát změnu provozu vyhodnotí.

Přibyl zákaz kamionům

Nejedná se o jedinou zásadní dopravní změnu na území Prahy 6. V Karlovarské ulici nedaleko sjezdu z Pražského okruhu a na křižovatce na Vypichu přibylo značení zakazující vjezd kamionům nad 12 tun.

Právě tato trasa často slouží jako neoficiální spojnice mezi Městským a Pražským okruhem. Kamiony se také objevují v tunelu, kde mají zákaz.



„Já si to sám počítal a během dvaceti minut kolem mě projelo 72 kamionů. Tato změna je z mého pohledu jen dočasná, protože zákaz by měl být pro kamiony už na Pražském okruhu. Magistrát by měl svolat dopravní policisty a s nimi najít objízdnou trasu pro spediční kamiony okolo města, nebo urychleně dostavit okruhy,“ uvedl starosta Kolář.



Už nyní platí zákaz autům nad 3,5 tuny v historickém centru ve všední dny mezi 08:00 a 18:00. V širším okolí centra města, které dosahuje od Bubenče po Braník a od Smíchova po Vršovice, je omezen vjezd autům nad 6 tun.

Praha plánuje vjezd nákladním autům ještě zpřísnit tím, že do těchto dvou zón omezí vjezd autům nesplňujícím emisní limit EURO 6. Toto opatření by mělo začít platit od července příštího roku.