Praha zpřísní vjezd nákladním autům do města, musí splnit nový emisní limit

12:20

Pražský magistrát zpřísní vjezd nákladních automobilů do města. Do dvou zón, kam smějí pouze vozy do hmotnosti 6 a 3,5 tuny, budou moci pouze nákladní auta splňující emisní limit EURO 6 a vyšší. Opatření začne platit od 1. července 2022.