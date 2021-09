Plzni se uleví od aut, nejdříve ale za dva roky s dokončeným okruhem

Auta zřejmě zmizí ze samého centra Plzně nejdříve za dva roky, až bude dokončený poslední úsek západního okruhu mezi Košutkou a Křimicemi. Auta od Karlových Varů už nepojedou do centra Plzně. Po nové silnici s kilometrovou mostní estakádou nad údolím řeky Mže projedou kolem Skvrňan na Borská pole a dál na dálnici D5.

Zatímco západní okruh je budovaný jako klasická silnice, východní městský okruh bude v celé délce od Košutky až k nájezdu na dálnici D5 u Černic čtyřpruhový.

„Východní okruh je i důležitá mezinárodní silnice, protože je součástí tahu Vídeň - České Budějovice - Plzeň - Karlovy Vary - Magdeburg,“ uvedl během návštěvy Plzně ministr dopravy Karel Havlíček.

Z východního okruhu jsou zatím dokončené tři části. Jeho součástí je černický sjezd z dálnice D5, který pokračuje kolem Koterova k Jasmínové ulici. Pak z něj auta přejíždějí na běžnou městskou ulici a po ní většinou pokračují přes centrum města na sídliště Severní Předměstí a dál na Karlovy Vary nebo Most.

Ve směru od Karlových Varů je ve dvou jízdních pruzích pro každý směr hotová Studentská ulice a letos dokončený 1,6 kilometru dlouhý úsek kolem Velkého Boleveckého rybníka. Náměstek šéfa plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol řekl, že kompletně propojené všechny části východního okruhu by měly být v roce 2033.

„V současné době zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí. Severní etapa, která začíná u letos dokončeného úseku kolem Boleveckého rybníka, vede pod seřaďovacím nádražím, podchází železniční trať Plzeň - Praha a končit bude za mostem přes Rokycanskou třídou, by měla být dokončená v roce 2030. Jižní etapa od Rokycanské kolem Božkova k Jasmínové ulici, kde se napojí na roky používanou komunikaci U Seřadiště, by měla být dokončena v roce 2033. U jižní etapy bude velmi problematická majetko-technická příprava stavby,“ uvedl Blabol.

I když stavba východního okruhu kolem Božkova je ještě hodně vzdálená, už teď tam při přestavbě železniční trati vzniká zárodek budoucího silničního tunelu. Až dojde na stavbu tunelu, budou tam mít stavbaři hotové opěrné zdi i horní desku s železniční tratí, takže na železnici už nebude kvůli stavbě silnice omezený provoz.

Západní okruh Plzně (14. 7. 2020)

15. července 2020

Blabol řekl, že tunel pod tratí a navazující Sušickou ulicí bude dlouhý přibližně 300 metrů. „Tunelový zárodek se začal budovat loni a dokončený by měl být v září 2023. Původně měl být tunel pod tratí dlouhý 180 metrů. Nakonec jej budeme prodlužovat přibližně na 300 metrů, a to směrem k centru Plzně. Rovnou podjede i Sušickou ulici,“ uvedl Blabol.

Část obyvatel ze Slovan a Božkova bojuje o to, aby byly zakryté i stovky metrů budoucího východního okruhu od železniční trati směrem ke Koterovu. Obávají se zhoršení životního prostředí a hluku. Silnice má být v této části asi osm metrů pod úrovní terénu. Stovky lidí podepsaly petici proti zamýšlené silnici Na Růžku, která má být prodloužením Slovanské aleje a má se napojit klasickou křižovatkou do východního okruhu.

Petice proti silnici Na Růžku

Poprvé se nápad na vybudování téhle propojky objevil ve 40. letech minulého století. V místě uvažované silnice jsou zahrádky a spousty stromů, silnici by muselo ustoupit i několik domů. Lidé bydlící v okolí se děsí toho, že místo zeleně jim pod okny budou denně projíždět tisíce aut. Mají strach, že z křižovatky s okruhem vznikne i nová silnice do Božkova, která by vedla přímo mezi domy v ještě klidné části města.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl, že ještě neviděli vizualizaci, která má v oblasti kolem Božkova a Světovaru zobrazit situaci desítky metrů od východního okruhu.

„Čekáme na vizualizaci úseku, abychom případně mohli zadat architektonickou studii. Vždyť tu bude i nová lávka přes silniční okruh a železniční trať. Nové silniční napojení do Božkova nemá být, to je mrtvá cesta, není vůle takovou silnici budovat. My jsme ji rozporovali. Na východním okruhu byla původně rezerva pro odbočovací pruh do Božkova. My jasně říkáme, že ho tam nechceme,“ prohlásil Vozobule.

Pokud budou místní trvat na silnici v delším tunelu od trati směrem na Koterov, podle náměstka plzeňské ŘSD Miroslava Blabola by to byl téměř neřešitelný problém.

„Podle používaných metodik ukazují výpočty, že v této části východního okruhu nebudou překročené hlukové limity. Silnice tu bude v hlubokém zářezu, počítá se s protihlukovými stěnami. „Pokud by se stavěl další tunel dlouhý asi 300 metrů směrem ke Koterovu, jak požadují někteří občané, musel by být mezi oběma tunely 50 metrů dlouhý otevřený úsek. Stát se ale k druhému tunelu nemůže přihlásit, když tam podle propočtů nebudou překračované hlukové limity. Přípravy by se muselo jedině uchopit město a pak se o tento druhý tunel také starat,“ vysvětlil Blabol.

