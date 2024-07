Přičichli jsme k MHD budoucnosti, to nejzajímavější ovšem není vidět

Test autonomní tramvaje v Plzni měl velký mediální zásah, ale větší veřejnou diskuzi nevzbudil. Na první pohled se totiž nic moc nestalo – zastavit nebo snížit rychlost před překážkou dnes umí leckterý automobil ve vyšším stupni výbavy. Ve skutečnosti se ovšem test podíval do budoucnosti dopravy ve městě mnohem dál a hlouběji, než by se mohlo zdát.

Na koncept autonomních, tedy lidskou obsluhou neřízených dopravních prostředků v centrech měst, se totiž musí připravit nejen řídící systémy vozidel, ale i infrastruktura ulic a také vytvořit digitální reprezentace prostředí, ve kterém to vše bude fungovat. A je to pestrá technologická skládačka.

Digitální dvojče

„Digital twin“, tedy digitální dvojče je přesná digitální reprezentace nějakého objektu, nebo prostředí – včetně těch fyzikálních vlastností, se kterými potřebujete pracovat. Příklad?

Své digitální dvojče mají při výrobě například automobily – ve virtuálním prostředí tak můžete ladit aerodynamiku, dělat nárazové testy, prakticky vše, co potřebujete udělat, jen mnohem rychleji a levněji, než by to šlo v reálném fyzickém prostředí. Digitální dvojče může mít chystaná stavba, na které pak můžete vyzkoušet, jak se bude chovat při nárazech větru, zemětřesení, nebo třeba povodni. S digitálním dvojčetem můžete optimalizovat chod stroje, protože můžete testovat jeho běh s rozličnými parametry. Příkladů je spousta.

22. července 2024

Digitální dvojčata mají využití i v dopravě – například pro trénování autonomních systémů. Doprava budoucnosti je bude využívat mnohem intenzivněji. Bude v nich totiž jezdit. A to dělala právě i tramvaj testovaná na smyčce u Západočeské univerzity v Plzni.

Digitalizace ulice

Základní částí digitálního dvojčete ulice je její fyzická reprezentace, tedy model. Reálnou ulici musí projet speciální mapovací vůz s měřící hlavou na střeše – pomocí dvojice lidarů naskenuje všechny povrchy v okolí a vytvoří síť v prostoru ukotvených bodů. Nabraná datová mračna poté čeká poměrně náročné zpracování, jehož výsledkem je velmi přesný parametrický model prostředí ulice.

Mapovací vůz společnosti Ceda Měřící hlava s lidary a kamerami

Pomáhá v tom i videozáznam z panoramatické kamery na střeše vozidla, obrazový záznam se využije i například pro obarvení mračen bodů podle kategorií objektů (vozovka, obrubník, chodník, budova, sloupek dopravní značky), aby byla digitální reprezentace „čitelná“ nejen pro stroj, ale i pro člověka.

V reálném městě je potřeba průjezdů více a z různých směrů, aby se z výsledného modelu eliminovaly dočasné objekty – například zaparkovaná vozidla. Skenování testovací smyčky v Plzni bylo jednodušší, i když zase bylo nutné použít „hybridní“ vozidlo, které může najet na koleje i tam, kde nemůže projet klasické vozidlo s pneumatikami.

Hotový model ovšem ještě není digitální dvojče. Je potřeba jej doplnit živými daty, aby dynamicky v reálném čase odpovídalo dění a situaci na silnici a v jejím okolí.

Kamera ve vybraných oblastech hlídá přítomnost pohyblivých překážek Náhled digitálního dvojčete testovací smyčky

Základem je pohled z IP kamery (v reálném provozu spíše kamer), který do modelu může dodávat například informaci o tom, zda se na přechodu pro chodce nacházejí lidé nebo nějaká překážka. Do digitálního dvojčete musí data dodávat i samotná infrastruktura. Semafory budou vybaveny takzvanou V2X komunikací, kde budou do systému i konkrétním vozidlům hlásit aktuálně signalizovaný stav. Meteostanice budou dodávat data o počasí a okolních podmínkách, výhybky budou hlásit svoji aktuální polohu. Dohromady se tomu říká kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS).

Konečně 5G

V dopravě budoucnosti se uplatní i takzvaná V2V komunikace, tedy vzájemná komunikace vozidel. V rámci plzeňských testů byla takto vybavena tramvaj, vozidlo hasičů jako zástupce integrovaného záchranného systému a jeden osobák, simulující jiné vozidlo městské hromadné dopravy. U vozidel IZS a MHD se totiž předpokládá, že V2V komunikaci budou využívat mezi prvními. K čemu to je?

Příklad: Vozidlo hasičů předá jednotce blížící se tramvaje informaci, že má přednost a doplní jej informacemi potřebnými k tomu, aby druhé vozidlo mohlo vhodně reagovat, tedy například zpomalit, nebo zastavit. Oba dva se přitom pohybují ve stejném digitálním dvojčeti a „vidí“ se tak v kontextu celé situace.

Tramvaj je vybavena antikolizním systémem ACS s kamerou a lidarem, C-ITS jednotkou pro autonomní provoz a ITS-G5 (V2X) komunikací s infrastrukturou a ostatními vozidly. Kombinace vlastních senzorů a přijímání informací z okolí je tím, co zásadně zvyšují jistotu, že autonomní systém nic „nepřehlédne“ a chybně nevyhodnotí – což je v mumraji městského provozu docela zásadní.

Komunikace mezi jednotlivými prvky je zajištěno pomocí 5G sítě, která má dostatečnou propustnost a především dostatečně nízkou latenci a tedy nízkou prodlevu v doručení informace – to je v dopravě klíčové, každá desetina sekundy zpoždění je nežádoucí. Pro samotnou komunikaci s infrastrukturou, kde se nepřenáší velké objemy dat, je v Evropě počítáno s přímou konektivitou standardem 802.11p v pásmu 5,9 GHz – a tak tomu bylo i během testu na plzeňské smyčce.

Mobilní 5G základnová stanice O2 ... ... a její obslužný pult.

S trochou nadsázky lze říci, že při testu autonomní tramvaje jsme byli konečně svědky využití 5G sítě tak, jak byla ještě před spuštěním označována – jako přelomová technologie nutná pro fundamentální technologické změny. Nikoli jako technologie pro rychlejší načítání videí na YouTube, čímž jsou dnes 5G sítě reálně nejčastěji.

Závěr

Stavebních kamenů pro autonomní MHD je tedy poměrně dost: digitální reprezentace prostředí ulice, živé informace o dění v tomto prostoru, data ze senzorů a infrastruktury a vzájemná komunikace vozidel. A všechny musí být vzájemně propojeny a komunikovat.

Ještě jistě proběhne mnoho testů, než se s kooperativními inteligentními systémy začneme setkávat v reálném provozu ve městech. Mimo toho, že se postupně obejdou bez řidičů (kteří dnes v některých oblastech zoufale chybí) si lze zatím jen představit, jaké možnosti efektivního řízení a dynamických reakcí na aktuální přepravní požadavky s sebou přinesou.