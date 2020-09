Lidé v Plzni na Slovanech bojují peticí proti silnici k východnímu okruhu

Asi dvacet vzrostlých stromů rozdělující pruh zahrádek je pro místní oázou zeleně a klidu. Lidé se v ní ve středu odpoledne setkali.

„Pokud by vznikla nová silnice Na Růžku, tohle všechno zmizí. K zemi by šlo i několik domů u křižovatky Slovanské aleje s Koterovskou ulicí. Místo zeleně budeme mít před okny frekventovanou silnici,“ vysvětluje Jaromír Šlapák, kterému by prodloužení Slovanské aleje vedlo jen pár metrů od oken jeho domu.

„Společně s plánovaným východním okruhem, který v těchto místech půjde vedle železniční trati Plzeň – České Budějovice, bude tahle ještě poměrně klidná část města tvrdě rozdělena novými silnicemi plnými aut na tři části. Budeme odříznuti jak od Božkova, tak od Libušína. Napojení by se mělo řešit jinudy,“ dodal Šlapák.

Jan Hrabě bydlící v jednom z obytných domů nedaleko železniční trati říká, že projekt nové silnice Na Růžku bude mít nevratný dopad na zdejší životní prostředí.

Za nepřijatelný přístup považuje kácení vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů s obrovskou listovou kapacitou na trase nové silnice Na Růžku.

„Ale nejde jen o tuhle silnici. Plánovaná trasa východního obchvatu půjde vedle železniční trati, asi 12 metrů pod její úrovní. Měla by vzniknout klasická křižovatka okruhu s novou ulicí Na Růžku včetně přechodu pro chodce přes východní okruh. Bojím se, že to bude křižovatka smrti. Vždyť silnice tu bude v zatáčce, a když tam bude povolená sedmdesátka, moc řidičů ji dodržovat nebude,“ obává se Hrabě.

Nová silnice Na Růžku je akcí města. Východní okruh spojující výpadovku na Karlovy Vary kolem Boleveckého rybníka, seřaďovacího nádraží a teplárny s černickým přivaděčem od dálnice D5, který nyní končí pod pekárnou v Koterovské ulici, je stavbou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Nová silnice negativně ovlivní životní prostředí

„Po jednání s náměstky primátora města Plzně jsme se domluvili, že na projektu nebudeme dál pokračovat, dokud nebudeme mít k dispozici 3D model tohoto území, v němž bude zasazená už nová komunikace Rokycanská – Jasmínová. Předpokládáme, že bude hotový do konce letošního roku. V příštím roce bychom jej chtěli prezentovat veřejnosti,“ vysvětlil Miroslav Blabol z ŘSD. Až pak budou řešit, co dál.

Takový postup, tedy nejprve 3D model a pak pracovat na projektové dokumentaci k nové silnici, požadují několik let obyvatelé z blízkých domů. V praxi je postup obvykle opačný. Nejdřív se projektuje a až pak modeluje.

Plánovaná silnice východního okruhu půjde podle dosavadních plánů pod zem přibližně v místech, kde auta jedoucí do Božkova jezdí po mostě nad železniční tratí.

Silnice východního okruhu půjde pod tratí tunelem a pak ji bude ve směru k Černicím kopírovat po její pravé straně. Lidé z domů kvůli ochraně před dopady okruhu na životní prostředí i obyvatele chtěli část okruhu shora zakrýt.

Plánované napojení do nové ulice Na Růžku bude podle projektantů klasickou křižovatkou hluboko pod úrovní současného terénu. Miroslav Blabol potvrdil, že původně plánované odbočení do Božkova v této křižovatce se nyní stavět nebude.

Lidé chtějí část okruhu shora zakrýt

„Bude připravené, kdyby někdy v budoucnu mělo vzniknout tohle odbočení ze čtyřpruhového okruhu. Teď se s ním ale nepočítá. Byla to podmínka obyvatel Božkova i města, a my ji respektujeme. I kdyby město silnici Na Růžku nebudovalo, projekt okruhu to neohrozí. My postavíme v hlubokém zářezu křižovatku ve tvaru písmene T do plánované ulice, rameno bude zaslepeno. Křižovatka bude řízena světelnou signalizací, navazovat na ni bude chodník ve svahu tak, aby bylo pro pěší zajištěné propojení z Božkova na úroveň obytných domů nad tratí,“ popsal Miroslav Blabol.

S místními obyvateli po letech komunikace sympatizují i představitelé radnice městského obvodu Slovany.

„Měli bychom se hlavně zamyslet, jestli je vůbec aktuální, aby okruh vedl městskou zástavbou. Vedení obvodu je pro změnu územního plánu, i když o tom ještě bude v prosinci jednat zastupitelstvo,“ řekl místostarosta MO Plzeň 2 Jan Fluxa.

Město už dříve vykoupilo některé z garáží a pozemků v trase budoucího východního městského okruhu, aby pomohlo výstavbu co nejvíc urychlit. Jenže do některých vykoupených garáží se nastěhovali bezdomovci.

Strážníci je v tomto týdnu donutili opustit nelegálně obývané garáže u křižovatky ulic Jubilejní a Velenické.

„Po vyklizení garáží byla jejich vrata zavařena. Strážníci budou stav jejich zabezpečení průběžně monitorovat,“ uvedla za strážníky Veronika Kuchynková.

