Ženu viní ze zneužívání chlapce, podle spisu ho nutila k sado-maso hrátkám

Po rozvodu rodičů navštěvoval dnes osmiletý chlapec svého otce jednou za 14 dnů. Ačkoliv ho měl rád, bál se k němu chodit. Nechutné praktiky na něm podle státního zástupce prováděla otcova nová partnerka od roku 2017 do loňského června.

„Nezletilého zavírala do kumbálu a nechala ho tam, až se počůral a pokakal. Pak ho nechala výkaly a moč rukama po sobě uklidit. Jindy mu zase přelepovala oči a pusu, přivazovala ho lepící páskou k posteli nebo ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu nasadila plynovou masku,“ popsal žalobce, který pro ženu za týrání svěřené osoby a znásilnění navrhuje šest let vězení.

Obžalovaná vinu popírá, vypovídat odmítla

Chlapce podle spisu žena také škrtila provazem a nutila, aby jí olizoval různé části těla. Přikládala ho ke svému obnaženému prsu a osahávala ho na přirození.



Žena veškerou vinu popírá. V přípravném řízení odmítla vypovídat. „Do kumbálu jsem ho nezavírala. Když jsme si hráli na schovávanou, schoval se tam a někdy se tam počůral a pokakal,“ vysvětlila dnes žena a dodala, že odmítá odpovídat na další otázky.

Ze sadomasochistických praktik ji ovšem usvědčují fotky, které kriminalisté nalezli v jejím mobilu. Na jednom snímku je sama s obnaženým prsem, u kterého drží přitisklého chlapce. Žena ale tvrdí, že na nich je její syn, když ho ještě kojila.



Podle znalců chlapec ale věrně popsal situace, kterým vzhledem ke svému věku nemůže rozumět a které se týkají technik obvyklých u vyznavačů perverzního sexu.

U soudu vypovídala prababička chlapce, které se hoch svěřil. „Od jisté doby ji (obžalovanou) neměl rád. Jednou se mě u nás zeptal, jestli vím, co mu dělá? Vyprávěl, jak ho zavírá do kumbálu, jak ho odvezla autem pryč, provazem ho na zadní sedačce začala škrtit a pak mu řekla, ať přeleze dopředu. Nevěděl kam, tak ho tam narvala a řekla mu, ať líže. Nevěděl co, že tomu nerozumí,“ popisovala vyprávění prababička.



„Řekla jsem mu, že jsou to hrozný zážitky a že mu to nesmí dělat. Že to musíme někomu říct. Ráno jsem volala jeho matce a jeli jsme na policii,“ vypověděla příbuzná.

Advokáti požadují, aby byl chlapec znovu vyslechnut ve speciální místnosti, stejně jako jeho otec, který předtím odmítl vypovídat. Podle něj si syn vše vymyslel.



Psycholožka opětovný výslech dítěte nedoporučuje. „Jde hlavně o emoční následky, hoch trpí úzkostmi. Nemá sklony k tomu, že by vzpomínky zkresloval,“ uvedla znalkyně.

Chlapec prostřednictvím svého zmocněnce požaduje nemajetkovou újmu ve výši 450 tisíc korun, matka poškozeného 150 tisíc.