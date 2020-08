Pětiměsíční dítě má těžce poraněnou hlavu, policisté obvinili matku

V pondělí se dostalo do plzeňské nemocnice pětiměsíční mimino s těžkými zraněními hlavy. Kvůli jejich rozsahu a vážnosti lékaři okamžitě informovali policisty. Na případ upozornil server Krimi-plzeň.

Případ si převzali specialisté řešící nejtěžší zločiny. Ti po dvou dnech obvinili matku.

„Policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství obvinili ve středu čtyřiadvacetiletou ženu ze zločinu těžkého ublížení na zdraví. Došlo k těžkému poranění hlavy pětiměsíčního dítěte,“ uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.

Stav dítěte budou zkoumat i znalci, kteří se budou vyjadřovat i ke způsobu, jak ke zranění došlo.

Podle informovaného zdroje by dítě mělo mít zlomené některé kosti lebky. Není vyloučené, že došlo i k vážnému poškození mozku a dítě by mohlo mít celoživotní zdravotní následky.

Miminka po násilí často ochrnou, někdy i zemřou

Případy násilí páchaného na malých dětech nejsou v kraji až tak výjimečné.

Před dvěma roky poslali plzeňští soudci na devět let do vězení pětadvacetiletou Denisu M. z Rokycanska, která v roce 2017 utýrala k smrti dvouletou neteř. Tu měla i s její mladší sestrou svěřenou do péče.

„Uvědomovala jsem si, že ji moc mlátím a chtěla jsem, abychom ji dali pryč. Manžel ale nechtěl. Řekl, že se raději se mnou rozvede,“ popsala Denisa M. u soudu.

Násilí vygradovalo 5. října 2017, kdy dívku několikrát udeřila páskem s kovovou přezkou přes hlavu, protože holčička odmítala jíst a plakala. Dítě se začalo dusit.

„Myslela jsem, že jí zaskočilo sousto. Třásla jsem s ní, polévala studenou vodou, ale nic nepomáhalo. Těžce dýchala. Běžela jsem k sousedce a ta zavolala záchranku,“ popsala pak u soudu. Malá Janička, která měla i zlomenou spodní čelist, zemřela po několika dnech v nemocnici.

Před třemi týdny potvrdil Vrchní soud v Praze šest let vězení dvaadvacetileté Sabině V. z Plzně, která opakovaně týrala novorozenou dceru. Dítě po jejích útocích ochrnulo. Žena podle spisu s miminkem narozeným v létě 2017 už v prvním měsíci po narození udeřila o tvrdou podložku a tím došlo k poranění mozku. Holčička zůstala ochrnutá na polovinu těla, špatně viděla a po krvácení do mozku přišla o polykací reflex.

Dítě soud svěřil do péče babičky, ta holčičku půjčovala biologickým rodičům. Podle soudců tak násilí vůči dítěti pokračovalo.

„Opakovaně mlátila s nezletilou o podložku a intenzivně s ní třásla. Tímto svým jednáním způsobila podle znaleckého posudku a lékařských zpráv zlomeninu šupiny týlní kosti, krvácení v mozkových plenách. Poranění si vyžádalo akutní lékařský zákrok. Po většinu doby více než měsíční hospitalizace bylo dítě plně odkázáno na podporu přístrojů, bylo v bezprostředním ohrožení života,“ konstatovali v lednu plzeňští soudci.

Biologická matka násilí proti dítěti popírala, soudci jí neuvěřili. Babičku, která rodičům dítě půjčovala, soudci nakonec zprostili všech obvinění.