Mlátil mě, i když jsem byla těhotná, vypověděla žena o životě na Bali

Domů se i s několikaměsíčním dítětem, které v Indonésii porodila, dostala až rok po příletu do Indonésie. To když policie na Bali zatkla Šmídla.

Případ zavlečení do ciziny a týrání svěřené osoby projednává Okresní soud Plzeň-město. Šmídlovi v případě prokázání viny hrozí až osmiletý trest.

Obžalovaný tvrdí, že se cítí být nevinným. „Vše je vymyšlené,“ řekl před soudem.

Atraktivní blondýna Markéta, kterou podle jejích slov nechtěl pustit z Bali zpátky do Čech, se při několikahodinovém výslechu opakovaně rozplakala. Advokátka souzeného muže jí nabídla své papírové kapesníčky, aby si mohla otřít oči.

Z džentlmena se stal tyran

Svědkyně líčila, jak původně hledala na prázdniny brigádu v zahraničí. S obžalovaným si nejprve psala, když koupil letenky, odletěla za ním na Bali.

„Dělala jsem u něj v kanceláři. Byl džentlmen. Rozuměli jsme si, vztah byl více než přátelský. Místo práce mě brával i na pláž k moři,“ uvedla.

Po dvou měsících se vrátila do Čech. Tady zjistila, že je těhotná. „Do školy jsem se už nevrátila. Když jsem mu oznámila těhotenství, měl radost. Řekl, že doufá, že se za ním vrátím na Bali,“ uvedla žena.

Do Indonésie odletěla v listopadu 2017. Podnikatel se prý i nadále choval jako džentlmen, ale ona měla podezření, že některé věci jsou jinak.

„Když jsem byla v pátém měsíci, zjistila jsem, že je ženatý. Chtěla jsem, aby mi to vysvětlil. Došlo k hádkám. V prosinci mě poprvé napadl. Zamkl mě v pokoji pro hosty. Povalil na postel. I když jsem byla těhotná, s břichem, mlátil mě. Je to člověk dvou tváří. Myslel si, že když jsem byla v Česku, že jsem mu zahýbala. Říkala jsem, že čekám jeho potomka, že na mě nemůže být tak zlý. Byla jsem naivní, myslela jsem si, že je to vzdělaný člověk,“ prohlásila žena.

Po této události chtěla podle svých slov odletět zpátky do Čech. Muž jí prý ale odebral cestovní pas a pak i mobilní telefon. Uvedla, že ji zamykal, aby se nedostala ven z areálu, kde bydleli a on podnikal.

Byla jsem na dně, schopná si vzít i život

Žena řekla, že zjistila číslo na jeho manželku, a v polovině ledna 2018 jí zavolala z kanceláře obžalovaného.



„Zjistila jsem, že byla v úplně stejné situaci, jako já. Ona ale na rozdíl ode mne měla u sebe hotovost, aby si vše zaplatila a odletěla. Říkala mi, že obžalovaný má v Česku velké dluhy. V tom on přišel do kanceláře. Křikl: Co tady děláš? Vytrhl mi telefon a típl hovor. Od té doby mi začalo peklo,“ řekla svědkyně.

Popsala několik případů bití i nedobrovolného sexu. „Byla jsem tak psychicky na dně, že bych si dokázala vzít i život. Už jsem na tom byla tak špatně, že jsem se mu začala dvořit, aby se mnou šel ven na pláž, abych se dostala ven z bungalovu. Byla jsem v něm zavřená, domů to bylo přes půl světa, neměla jsme přátele, nic,“ popsala.

Když na jaře 2018 rodila, obžalovaný podle jejích slov v nemocnici vše zařídil, ale pak prý nezaplatil. Konflikty a napadání podle ní nepřestávaly ani po porodu. Jednou ji prý i škrtil.

Domů se vrátila, až když muže zatkla policie

„Říkal, že mi zakáže vidět mého syna, ať si táhnu,“ přerušil pláč její výpověď. Když se trochu uklidnila, pokračovala: „Byla jsem na tom psychicky tak, že jsem dělala, co mi řekl,“ dodala.

Domů se dostala i s dítětem až poté, co tamní policie zatkla obžalovaného na Bali a ten pak byl vydán do České republiky. Muž si v současné době odpykává ve vězení trest, ke kterému byl odsouzený už dříve.

Souzený tvrdí, že pas mladé Češky u sebe většinou neměl, protože byl u agenta, který pravidelně zařizoval prodlužování víz.



„Nikdy jsem Markétě nenadával, nikdy jsem ji nenapadl, nikdy neznásilnil. Absolutně to není pravda. Nechápu. Markéta měla, co chtěla. Volný pohyb, zaplacené luxusní fitcentrum, do kterého mohla jezdit. Že bych ji znásilnil? To není pravda. Ona obtěžovala mne, ne já ji,“ uvedl muž při výslechu před soudem.

I když není zapsaný jako otec v rodném listě, před soudem řekl, že dítě je jeho. „Když se podívám na sebe a na něj, jsme identičtí,“ prohlásil v březnu u soudu.

Mimo jiné uvedl, že slyšel, jak Markéta volala z Bali do Čech jejímu známému Patrikovi, a tomu říkala, že otcem dítěte je on. Mladík prý měl známého na kriminálce a tomu řekl, že dívka je na Bali v ohrožení, argumentoval u soudu obžalovaný, který má podle spisu milionové dluhy a v minulosti byl několikrát odsouzený.

Soud bude pokračovat v provádění důkazů.

Čech se vyhýbal trestu na Bali. (25. 3. 2021)