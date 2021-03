Čech se vyhýbal trestu na Bali, podle žalobce tam týral mladou krajanku

Za zavlečení do ciziny a týrání svěřené osoby muži hrozí až osmiletý trest. Státní zástupce mu navrhuje pět let vězení.



„V žádném případě se necítím být vinen, jinak bych chtěl dohodu o vině a trestu. Vše je vymyšlené, chci se bránit,“ prohlásil Šmídl před soudem.

V současné době si odpykává v plzeňské věznici trest za jiné delikty uložený dříve. Ten by mu měl podle jeho propočtu skončit v závěru příštího roku.

Půjde ale opravdu domů? Státní zástupce tvrdí, že třiapadesátiletý Čech, který si v minulosti nechal změnit příjmení, spáchal v exotické zemi od prosince 2017 do poloviny prosince následujícího roku vážné zločiny.



Muž čelí exekucím v řádu milionů korun

„Poškozenou opakovaně častoval vulgárními výrazy. Napadl ji v různých místech domu. Povalil ji na postel a škrtil ji, v koupelně ji tloukl hlavou o vanu, škrtil ji koženým páskem, bil do obličeje, shodil ji ze schodů v domě. Odebíral jí mobilní telefon, neumožnil jí vrátit se do České republiky, nedal jí peníze ani cestovní pas, který měl zamčený v trezoru. Poškozená mohla odcestovat až po jeho zadržení a dodání do výkonu trestu v České republice,“ popsal státní zástupce.

Obžalovaný, který byl v minulosti odsouzený i za podvody, vše odmítá. „Markéta měla, co chtěla. Měla volný pohyb, platil jsem jí luxusní fitcentrum i s osobním trenérem. Chodili jsme k moři, nakupovat, na večeře,“ prohlásil.

Muž, který má v České republice podle dokumentace nahlášené bydliště na obecním úřadu a čelí exekucím v řádu milionů korun, podle svých slov vlastní na Bali vilu a pozemky. Uvedl, že po emigraci v roce 1988 studoval na bostonské univerzitě, pracoval jako podnikový právník. Pak dvakrát přijel na rok dva do Čech, od roku 2013 žil trvale na Bali.

S Markétou si nejprve psal po internetu, v roce 2017 za ním přijela. Nastoupila prý na dva měsíce do jeho firmy jako asistentka sekretářky. Po dvou měsících, kdy jí skončilo vízum, pak odletěla zpět do Čech.

To na obtěžovala mne, ne já ji, tvrdí souzený

Obžalovaný dlouze soudcům vysvětloval, jak mu dívčina matka a její otčím potom dali vědět, že je Markéta těhotná.



„Zařídil jsem jim letenky. Markéta i otčím přiletěli a začali u nás pracovat. Pak jsem zjistil, že Markéta je v kontaktu s Patrikem K. Říkala mu, že to dítě je jeho. On má nějakého známého na kriminálce. Tomu řekl, že je jeho přítelkyně v ohrožení. Ten člověk kontaktoval ambasádu v Jakartě, ta kontaktovala konzulát na Bali, se kterými jsem často komunikoval,“ tvrdí souzený muž.

Soudcům detailně popisoval vše kolem porodu, jak vše platil, jak bylo údajně složité vyřídit všechny dokumenty k narozenému dítěti, které je mu podle jeho slov velice podobné.

Tvrdil, že Markétin cestovní pas byl u muže, který jí pravidelně zařizoval prodlužování víz.



„Nikdy jsme Markétě nenadával, nikdy jsem ji nenapadl, nikdy neznásilnil. Absolutně to není pravda. Nechápu. To ona obtěžovala mne, ne já ji,“ tvrdí obžalovaný. Podotkl například, že v bungalovu, kde žili, žádné schody nejsou, proto jí z nich nemohl shodit.

Soud bude pokračovat dalšími výslechy a prováděním důkazů.