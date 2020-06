Plzeňského podnikatele obvinili ze zpronevěry milionů, zadrželi ho v Thajsku

Případem se od března 2018 zabývala hospodářská kriminálka Plzeňského kraje kvůli trestnímu oznámení na možnou zpronevěru finančních prostředků ve velkém rozsahu.

Nahlásila ho poškozená firma, která pravidelně prováděla platby do zahraničí prostřednictvím jiné akciové společnosti se sídlem v Plzni.

„Tato společnost provozovala směnárenskou činnost a zprostředkovávala pro své klienty i zahraniční finanční služby. Za tímto účelem byly společnosti svěřovány finanční prostředky, kdy však vzniklo podezření, že peníze mohly být použity k jinému účelu, než pro který byly určeny,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí Markéta Fialová.

Již počáteční informace nasvědčovaly tomu, že se nebude jednat pouze o jeden případ. V průběhu prověřování kriminalisté dohledali dalších pět poškozených firem.

Loni v říjnu už měli dostatek důkazů k tomu, aby mohli zahájit trestní stíhání šedesátiletého předsedy představenstva společnosti pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zpronevěry.

Více než 19 milionů si nechal pro sebe

V letech 2012 až 2017 údajně přijal od několika klientů finanční prostředky za účelem obchodu s cizí měnou nebo úhradu plateb do zahraničí. Peníze ale takto nepoužil a zřejmě si je ponechal pro svoji potřebu. Jednat se má o částku přesahující 19 milionů korun.

Vydané usnesení o zahájení trestního řízení ale nebylo možné muži doručit, protože nebyl na území České republiky. Plzeňský okresní soud proto v únoru vydal příkaz k jeho zadržení a evropský zatýkací rozkaz.

Během dvou měsíců se krajským kriminalistům podařilo také díky mezinárodní policejní spolupráci zjistit, že se podezřelý muž nachází v Thajsku.

„Zde byl také zadržen a na dva měsíce umístěn do vydávací vazby. Protože v Thajsku porušil imigrační zákony, úřady mu tam zrušily pobyt a jakmile to bylo možné, byl vyhoštěn a deportován do Česka,“ popsala Fialová.

V úterý večer si podezřelého kriminalisté převzali na letišti v Praze a obvinili ze zpronevěry. V pátek podal vrchní komisař návrh na vzetí obviněného do vazby.