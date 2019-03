Po zpronevěře peněz vedou krajské sdružení hasičů stejní lidé

Kauza začala nalezením prázdné pokladny v závěru roku 2017. Přitom v ní mělo být téměř 800 tisíc korun. Za zpronevěru peněz soud loni v srpnu pravomocně potrestal podmínkou Renatu Vídršperkovou, která hasičům vedla účetnictví.

Paradoxní ale je, že ve vedení krajského sdružení hasičů jsou dnes kromě starosty, který odstoupil, stále ti samí lidé. Staronové vedení se hájí tím, že zpronevěru nezavinilo.

Trestní oznámení, které na bývalé vedení za spoluúčast na zmizení peněz bylo podáno, rok a půl vyšetřuje policie.

Pozitivní na celé věci je jen rozhodnutí Plzeňského kraje, který poskytuje dobrovolným hasičům každý rok tři a půl milionu korun. Peníze jdou nově na konkrétní akce, které organizátoři vyúčtovávají přímo hejtmanství. Už se tedy nemůže stát, že by krajské vedení hasičů mělo na účtu statisíce.

„Krajský úřad dává na činnost dobrovolných hasičů 3,5 milionu korun ročně, krajské vedení dobrovolných hasičů z těchto peněz dostávalo 750 tisíc korun. Jedná se o peníze, které zpronevěřila paní Vídršperková. Nově jde na provoz krajské kanceláře jen 50 tisíc korun, ostatní peníze se rozdělují mezi okresní sdružení, která organizují akce hasičů,“ vysvětlil člen výkonného výboru krajského sdružení za Plzeň-město Vlastimil Malina.

Ten je přesvědčený, že bývalé vedení mělo rezignovat. „Protože za zpronevěru mohlo celé vedení, a ne jen starosta,“ uvedl Malina.

Odstoupil ale jen bývalý starosta Jan Majer. Josef Černý a František Ryba, kteří mu dělali náměstky, jsou ve vedení stále. Jen s tím rozdílem, že Černý je starostou.

Že vedení mělo odstoupit, si myslí i starosta Němčovic Karel Ferschmann, který je také dobrovolným hasičem. Proto na Majera, Černého i Rybu podal kvůli vytunelované pokladně v říjnu 2017 trestní oznámení.

„Dodnes jsem ale nebyl ve věci vyslechnut,“ líčí Ferschmann.

Mluvčí krajských policistů Martina Korandová sdělila, že případ je ve fázi prověřování. „Nepadlo tedy ani obvinění, ani nebyl případ odložen,“ dodala.

Členové vedení krajského sdružení podle Ferschmanna měli přijmout morální odpovědnost a odstoupit. „Takto se dobrovolní hasiči pošramocené pověsti nezbaví,“ sdělil Ferschmann.

„Jo, to se nám to hoduje, když nám lidi pučujou, říkal ve Švejkovi feldkurát Katz. Krajského vedení se to týká také,“ dodal Ferschmann. Naráží na to, že jednotlivá okresní sdružení půjčila krajskému vedení peníze na to, aby se vyrovnal dluh téměř 800 tisíc korun.

Jsou to peníze například z členských příspěvků členů okresních sdružení, z nichž některá jsou kvůli tomu téměř bez prostředků.

Černý: Podvody dělali jiní s vědomím bývalého starosty

Černý uvedl, že na funkci náměstka rezignoval a o starostu krajského sdružení nestál, ale navrhli ho lidé z okresních sdružení. „Zvolilo mě nakonec shromáždění představitelů okresních sdružení, což je asi 40 lidí, kde má každý okres nějaké členy. Dostal jsem nadpoloviční většinu hlasů,“ sdělil Černý.

„Někdo má zájem, abych skončil, jsme s náměstkem Rybou nepohodlní, chtějí nás zlikvidovat. Přitom jiní dělali podvody s plným vědomím bývalého starosty Majera. Přišel jsem na to při uzávěrce dotace,“ sdělil Černý. Konkrétní být nechtěl.

Sdělil jen to, že on ani Ryba o zpronevěře nevěděli. „Neměl jsem ani žádný přístup k financím, ten měl jen pan Majer a paní Vídršperková,“ sdělil.

Na připomínku, že starosta Majer byl těžce nemocný a jeho náměstci ho tedy měli zastoupit, namítl, že když ve firmě onemocní jednatel, nikdo ho svévolně také nemůže nahradit.

„To podle stanov nejde, já bych od starosty musel získat zplnomocnění, abych ho mohl zastupovat, ani Rybovi zplnomocnění nedal. Já jsem měl svěřený jen úsek mládeže, finance ne,“ popsal Černý.

Možné je, že se situace zklidní v příštím roce, kdy si dobrovolní hasiči budou volit nové vedení.