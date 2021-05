Děti jsem páskem s rozžhavenou přezkou nemlátil, hájí se souzený muž

V opilosti bil děti kabelem nebo páskem s nažhavenou přezkou, nutil je jíst sůl, klečet či běhat kolem auta. To je jen část praktik, které podle obžaloby pět let používal muž z Plzeňska. Fyzickým útokům podle spisu čelila i jeho bývalá družka. Podle žalobce také muž nutil k pohlavnímu styku svoji nevlastní dceru, které tehdy ještě nebylo 15 let.