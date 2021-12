Ceny odvozu odpadu se v Plzni změní, sazby klesnou u menších nádob

Zastupitelé Plzně kvůli změně systému plateb za komunální odpad schválili novou vyhlášku platnou na území města od 1. ledna 2022. Od lidí nevyžadují předpis a jím stanovená pravidla žádnou aktivitu. Nadále platí dohodnutá velikost nádob i frekvence odvozu.

Podle vedení radnice se bude celkově majitelům nemovitostí za nakládání s odpadem účtovat stejně jako dosud. To je 212 milionů ročně.

U nádob o objemu 120 a 240 litrů při všech frekvencích svozu, a také u nádob objemu 660 litrů, vyjma nejvyšší frekvence 156 svozů ročně, se jim dokonce cena sníží.

Nárůst ceny se bude týkat především největších nádob na 1100 litrů. Zákon umožňuje sazbu až jednu korunu za litr odpadu, v Plzni je nastavená na třetinu a je 0,31 koruny za litr.

Plzeňský radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS řekl, že novou vyhlášku si vyžádala novela zákona o místních poplatcích. Při její tvorbě zástupci města zachovali dosavadní princip, kdy se platí za velikost popelnice a četnost svozu, poplatníky jsou majitelé nemovitostí.

Rozhoduje velikost popelnice a četnost svozu

„Podle zvoleného principu rodina, která má u domku 120 litrovou popelnici a nechává si ji vyvážet každý týden, zaplatí od ledna 2022 celkem 1932 korun za rok, což je o 732 korun méně než dosud,“ uvedl David Šlouf.

Na druhé straně zhruba o 13 procent narostou výdaje u velkých nádob, které využívají zejména bytové domy na sídlištích. Dosavadní sazba v případě nádoby na 1100 litrů při svozu jedenkrát týdně vyroste ročně o 2340 korun.

Pokud by město zvolilo druhou zákonem danou variantu, tedy že by za odpad platil každý s trvalým bydlištěm na území Plzně, mohly by poplatky občany vycházet podstatně dráž. Podle radního by Plzeňané doplatili na to, že ve městě žije zhruba 40 tisíc cizinců a lidí, kteří často mění místo pobytu.

„Čtyřčlenná rodina, která bude od ledna 2022 platit za svoz nádoby o objemu 120 litrů a svoz jedenkrát za týden 1932 korun podle stávajícího systému, by se tak mohla dostat až na 2900 korun za rok bez ohledu na velikost nádoby a množství odpadu, které vyprodukuje,“ doplnil Šlouf.

Splatnost poplatku zůstává stejná

Nová vyhláška Plzně počítá také se zachováním splatnosti dvakrát ročně ve stejných termínech. Pro rok 2022 bude splatnost do 15. května za období leden až duben a do 15. listopadu za období květen až říjen. Měsíce listopad a prosinec roku 2022 budou splatné do 15. května 2023 spolu s obdobím leden až duben 2023.

V Plzni se ceny za odvoz odpadu měnily výrazněji od začátku roku 2020. Ve srovnání s cenami, které platily od roku 2015, se tehdy zvýšily na zhruba dvojnásobek.

U největších nádob na 1100 litrů se při týdenním svozu do konce roku 2014 platilo 583 korun měsíčně. Od ledna 2015 to pak bylo 1283 korun měsíčně, což je sazba, která platí nyní. Od ledna 2022 by to mělo být 1478 korun za měsíc.