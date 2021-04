Projít se a udělat ještě něco užitečného, nápad na pytlomaty se osvědčil

V Plzni se už nápad osvědčil kromě Nové Hospody ještě na Valše nebo ve Slovanském údolí. Za Plzní je vyzkoušeli ve Vejprnicích.

Starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka upozorňuje, že úspěch pytlomatů je založen na aktivitě dobrovolníků. „A pokud by o ně zájem byl, jsme schopni poskytnout pytlomatů výrazně víc. Jsme ochotni se domluvit se zástupci Čisté Plzně, aby společnost pomohla se svozem podobně jako pomohla na Nové Hospodě,“ řekl Procházka.

Starosta tvrdí, že když se dost zájemců ozve, pak se s nimi zástupci obvodu dohodnou. „Zatím mě aktivita obyvatel v tomto ohledu těší. Sháněli jsme dobrovolníky na úklid dětských hřišť a přihlásilo se asi deset lidí. Je vidět, že o veřejný prostor je větší zájem,“ uvedl Procházka. Starosta uvažuje o možnosti umístit pytlomaty podél Radbuzy od centra směrem k Doudlevcům a oblasti Borského parku.

Místostarosta Stanislav Šec přiznal, že zpočátku byl k použití pytlomatů poměrně skeptický. Obával se například, že lidé budou pytle odnášet. „Ale ukazuje se, že ten nápad byl zřejmě dobrý,“ uvedl.

K čemu jsou pytlomaty užitečné, si vyzkoušeli už v sousedních Vejprnicích, kde si před časem dva od třetího městského obvodu vypůjčili. Starosta Vejprnic Pavel Karpíšek řekl, že dosavadní zkušenost byla mimořádně dobrá.

„Odezva lidí byla velká. Když jsme zveřejnili informace o pytlomatech, vyrazili k nim i lidé, kteří tam nechodí pravidelně. Přišli i jiní, pro které to by důvod jít ven – projít se a ještě přitom udělat něco užitečného. Zafungovalo to až nečekaně dobře a lidí se zapojila spousta. Překvapilo mě, kolik odpadu jsme sesbírali,“ sdělil Karpíšek.

Když budou pytle, lidé s odpadky pomohou

Ten se domnívá, že akce s pytlomaty by se mohla opakovat pravidelně, například po čtvrt roce v oblastech, které lidé navštěvují. Pokud lidé mají kam odhozené věci dát, pak s nepořádkem pomohou, je přesvědčený.

Starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup řekl, že na úřadě už otázku pytlomatů probírali a zajímají se o dosavadní zkušenosti s jejich používáním.

„Vnímám, že to má pozitivní odezvu. Vytipovali jsme oblasti podél Úslavy nebo v okolí Chlumu, kam chodí hodně lidí a kde bychom to mohli využít. Rádi bychom k tomu přistoupili. Lidé už se na to poměrně často ptají,“ konstatoval.

Podle náměstka primátora pro životní prostředí Michala Vozobuleho jsou pytlomaty super nápad. „V neděli jsme jeli s dětmi na Valchu a prošli se. Děti si vzaly pytel a sbíraly odpadky po lese. Na hodinu se bezvadně zabavily a nasbíraly půl pytle,“ prohlásil.

Domnívá se, že myšlenku by bylo možné využít i na úrovni města například v rekreačních oblastech.

Zástupci městského obvodu Plzeň 2 se k využití pytlomatů staví zatím odmítavě. Místostarostka Eva Trůková uvedla, že vedení obvodu nepovažuje pytlomaty za vhodné řešení nakládání s komunálním odpadem.

„Řešením může být v případě zájmu předání pytlů dobrovolníkům osobně a následné domluvení místa uložení naložených pytlů,“ sdělila Trůková.