Hurá jedeme na hory! Nápor neohleduplných turistů ničí českou přírodu

Když je ráno hezky, bude tak celý den. Že by po poledni přišla bouřka? Ne, to se nemůže stát. Bouřka přišla? Nevadí, teď už na ten kopec vylezeme, pár blesků nás nezastaví. Tenisky jsou nejlepší obuv. Jsme na ně zvyklí, chodíme v nich do práce, po městě, tak proč bychom v nich nevyrazili i do hor? Hlavně musíme najít ten kámen u srázu, jak si na něm všichni dělají ty skvělé fotky. A pejska pustíme z vodítka, ať se v lese pořádně vyběhá.

Pandemická doba vytvořila nový typ návštěvníků hor. Záchranáři a ochránci přírody jim říkají covidoví turisté. Chovají se zvláštně a kvůli nim se v českých a moravských horách odehrávají zajímavé jevy. Zdá se, že ty, které byly zaznamenány na počátku letošního roku, hned tak něco nepřekoná.