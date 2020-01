Na Šumavě vznikne snímek z doby Sámovy říše, herci promluví praslovanštinou

„Příběh nese název Slovan - Perun vidí nás. Je ze slovanského světa před příchodem křesťanství na naše území, konkrétně ze sedmého století. Děj je zasazený do doby, kdy zemřel franský kupec Sámo, panovník Sámovy říše. Na jeho místo chtějí nastoupit jeho synové. Měl jich hodně, jejich jména se do dnešních dnů nedochovala. Ostatně o tomto období se obecně neví téměř nic,“ říká klatovský režisér Filip Sýkora.

Po skonu vládce jeden z jeho synů zabil každého, kdo podle jeho názoru ohrožoval jeho nárok na trůn.

„Hlavním hrdinou naší série je Sámův věrný přítel a rádce Záslav, který byl pro syny potenciální hrozbou. Měl vliv a báli se, že by mohl nastoupit na otcovo místo. Záslav prolévání krve unikl spolu se svými syny a několika dalšími společníky. Pod jeho vedením družina prchá z území říše do oblasti franských Bavorů, rozprostírající se v hlubokých šumavských hvozdech. V těchto drsných, nehostinných končinách plných násilí a lidské bezohlednosti hledají naši Slované jak vytoužené místo k životu, tak i sami sebe,“ popisuje děj Sýkora.

Zároveň uvádí, že postava Záslava je smyšlená. „Co se ale týče kostýmů a hlavně jazyka, chceme, aby vše bylo co nejblíže realitě. O tehdejší mluvě se toho moc neví. Jsme ale v kontaktu s jazykovými odborníky. Dialogy tedy budou vedeny v praslovanštině. Je to mrtvý jazyk. Ale dle jejich bádání víme, jak asi mohl vypadat. Jde o řeč, které by v dnešní době už nikdo nerozuměl. Maximálně by pochytili nějaký kořen slova. Proto bude série opatřena českými titulky,“ prozrazuje režisér.

Ten se při přípravě natáčení nechal inspirovat ještě jedním, v naší době už nepříliš známým tématem. Tím jsou slovanská božstva.

„Jejich víru v bohy jsem se snažil studovat a mytologie je velmi zajímavá. Uvědomil jsem si, že lidé u nás o tom moc povědomí nemají. Je zvláštní, že známe mytologii řeckou, egyptskou nebo severskou, ale tu, která je spjata s místem, kde dnes žijeme, příliš zažitou nemáme. Důležité je pro nás sledovat, jak jsou hrdinové oddáni bohům. Celý život je řízen tím, co jim určují,“ domnívá se.

Přiblížení tohoto motivu by podle něho mohlo být pro současné lidi přínosem. Štáb už natočil více než minutovou ukázku, kterou teď prezentuje na internetu.

„Natáčeli jsme na Zhůří. Určitě bychom chtěli navštívit i nějaké skanzeny, protože část snímku se odehrává i ve vesnicích. Jinak se ovšem chceme držet Šumavy. Dějištěm téměř celého příběhu jsou lesy. Chceme zařadit známá i méně známá místa,“ dodává filmař.

Štáb má vlastní hudbu i kostýmy

V podstatě veškeré složky důležité pro natáčení vytváří on a tým lidí kolem něho. „Všechno se snažíme tvořit sami. Máme svou vlastní původní hudbu. Kostýmy v ukázce jsou zapůjčené z Barrandova, ale pro natáčení série si chceme nechat ušít svoje. Ani k tehdejším oděvům mnoho pramenů není, proto jsme se rozhodli inspirovat se módou z jiných končin. Předpokládáme, že odění bylo podobné tomu, které nosili Vikingové v osmém století,“ sděluje.

Projekt je zatím ve fázi shánění financí. „Začali jsme vybírat peníze na crowdfundingové stránce Startovač s tím, že by se natočil pilotní díl. Pokud by měl úspěch, dodělali bychom zbývající tři. Chtěli bychom začít na přelomu února a března. Potřebujeme stihnout chladné počasí, protože pro náš příběh není zrovna vhodné to slunečné. Hotovo i s postprodukcí by mělo být do konce roku 2020. Bude to náročné, ale baví nás to,“ podotýká Filip Sýkora.

Důležité bude samozřejmě najít vhodné herce. „Jsou tam scény, kde je třeba více lidí. Většina scén se ale odehrává mezi šesti členy družiny. Tam se rozvíjí vztahy, které ovlivňují události, jež zažívají. Rádi bychom oslovili skutečné herce, kteří mají zkušenosti třeba i z ochotnických divadel,“ míní Sýkora. Ten loni v roce 2019 vypustil na svět svůj první film Clamor.

„Ohlasy byly vesměs pozitivní. Lidé byli překvapeni. Chválili atmosféru, záběry přírody. Trochu nám asi pokulhávaly herecké výkony, ale hraní je složité, když někdo nemá žádné zkušenosti. Všichni dělali naplno, co mohli,“ dodává.