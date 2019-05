Film o vraždě kupce natáčeli na Šumavě, předlohou byl skutečný příběh

Když se jeden dubnový den roku 1799 vypravil židovský obchodník Fantl z Dlouhé Vsi u Annína na svou tradiční obchůzku po šumavských vesnicích, při níž lidem prodával látky, netušil, že jeho život brzy skončí. U vsi Zdíkov jej totiž kdosi přepadl a zabil.

Tuto událost, od níž letos uplynulo 220 let, popsal ve své knize Kriminální příběhy ze staré Šumavy Vladimír Šindelář. Historka se zároveň stala námětem filmu Clamor, který natočil režisér Filip Sýkora z Klatov.

„Už dlouho jsme plánovali natočit něco dobového, ale neměli jsme žádné zkušenosti. Řekli jsme si, že na Šumavě se moc dobových filmů nenatáčí. A když už jsme se rozhodli, tak jsme chtěli, aby to byl nějaký příběh, který se odehrál v místech, kde žijeme. Četl jsem právě knihu Kriminální příběhy ze staré Šumavy a jeden z příběhů mě tam velmi zaujal,“ říká Filip Sýkora.

Ten dosud s filmováním žádné zkušenosti neměl. „Studoval jsem ateliér malby na Ústavu umění a designu, takže umění jsem se věnoval už dříve. Filmu ale ne. Měl jsem ovšem jakési vnitřní nutkání, že potřebuji něco natočit. A tak jsem se do toho pustil,“ konstatuje.

Dal dohromady tým lidí, kterým se nápad líbil. „Sdíleli se mnou nadšení, což je důležité,“ dodává tvůrce.

Na vzniku filmu se podílela i jeho sestra Bára Sýkorová, která měla na starosti organizaci projektu, nebo kameraman Vojtěch Gibfried.

„Ten měl na svém kontě několik videoklipů. Dostal jsem na něho tip od kamaráda. Tak jsem ho zkusil oslovit. A byla to asi ta nejlepší věc, co jsem mohl udělat. Kromě kamery měl na starosti také zvuk a střih. Jeho práce je na výsledku hodně znát,“ informuje.

Štáb se usídlil zejména na Šumavě. Natáčelo se například na Čeňkově pile v Srní, u řeky Vydry, na hoře Ostrý, v obci Třebícina nebo v lesích u Klatov.

„Většina scén vznikla na Šumavě, protože o tom to pro nás je. Místní krajina je sama o sobě skvělá. Příběh se odehrává hlavně v lesích a také na chalupě, kterou nám zdarma poskytla jedna rodina, jež nám sdělila, že se na výsledný film moc ráda podívá,“ dodává.

Syn zavražděného obchodníka se rozhodne vykonat pomstu

Přestože samotné natáčení bylo idylické, děj oplýval velkou dramatičností a tragičností. Ústřední postavou je syn obchodníka Fantla, který po jeho smrti zůstává zcela sám a rozhodne se vykonat pomstu.

„Velmi mě zaujal kontrast lidského utrpení a nádherné přírody. Na místě, kde jsou třeba krásně rozkvetlé květiny, nějaký člověk umírá. Toto propojení mi přišlo velmi zajímavé a věřím, že zajímavé bude i pro diváky,“ podotýká Sýkora.

Jeho snímek z velké části vychází ze skutečnosti, některé motivy si ale tvůrci přidali. „Příběh je sám o sobě velmi zajímavý, ale na celé filmové zpracování by jen on nevydal. Proto jsme do něj zakomponovali několik dalších věcí i poměrně důležité postavy,“ doplňuje autor.