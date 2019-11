Hartl natáčí v Plzni, v Šeříkovce zahrál Prvok a z Pantheonu je gay klub

Příběh ukazuje čtyři kamarády, kteří si dvacet let po maturitě přiznají, že nežijí, jak si představovali. A rozhodnou se s tím něco udělat. Dají si společný závazek, že budou plnit odvážné úkoly. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann.

„Tečka je voják. Chlapík ve středním věku co zjistil, že nemá správný citový vztah a je sám. Role se mi ztvárňuje dobře, protože jsou to jednoduché emoce. Každý byl někdy smutný a opuštěný. Obsazení je fajn. Jsou to kamarádi, moji kolegové, takže to je příjemné,“ řekl Čermák.

Jedna z hlavních rolí právě připravované komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel patří herci Hynku Čermákovi. (24. 11. 2019)

Ženské protějšky mužských postav představí Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová nebo Bára Poláková.

Patrik Hartl především chválil plzeňské komparzisty, kterých bylo pro nedělní záběry potřeba na 250. „Lidi tady jsou úplně super. Komparzisté odsud to zahráli nádherně. To by v Praze nikdo takhle nedal, protože tam jsou lidé takoví nafrnění. Tady se všichni těšili. Já zase na ně. A je to pak na celkovém výsledku znát,“ zhodnotil.

Na natáčení se připravoval dlouhé měsíce. Jednotlivé scény si dokonce kreslil, aby přesně věděl, co má dělat. „Jediné, co mi nevyhovuje, že musím ostatní nutit realizovat svoje představy. To nemám moc rád. Jsem raději, když jsou lidi svobodní. Ale při režii je musím tlačit. A já tlačím hodně,“ přiznal.

Hartl: od knížky jsem se v několika věcech odchýlil

Románové předlohy se však režisér nedržel striktně. Pro diváky připravil několik překvapení. „Od knížky jsem se s velkou chutí a radostí v několika věcech odchýlil. Ale nemůžu víc prozradit, protože by to ztratilo kouzlo,“ sdělil.

Zatímco v neděli v kulturním domě Šeříkovka vznikly záběry koncertů Prvoka a jeho kapely, dnes se hlavním místem dění stane Pantheon. „Do gay klubu za Prvokem přichází Ľubica a bude mít strach, že její manželství je v troskách. Na to se těším, protože to bude dojemný,“ doplnil Hartl.

Štáb v předchozích dnech využil také bývalá vojenská kasárna ve Strašicích, plzeňský hypermarket Tesco na Borech nebo některé opuštěné ulice poblíž, a to především kvůli kaskadérským kouskům.

První klapka padla 24. října. Podle výkonného producenta Reného Kořenáře potrvá celé natáčení 34 dní. „Poslední pětatřicátý den chystáme až na duben. Pan režisér totiž chce, aby se závěrečná scéna odehrála na jaře. Film končí jinak než kniha,“ uzavřel.

Premiéra snímku, která finančně podpoří také Plzeňský kraj, je plánovaná na prosince příštího roku.