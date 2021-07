Vlakové spojení Teplé s Bezdružicemi je i po sto letech jen na papíru

Už 120 let jezdí vlaky z Pňovan přes Konstantinovy Lázně do Bezdružic na Tachovsku. I když se už krátce po zahájení provozu objevil nápad o vybudování dalších 13 kilometrů, aby vzniklo propojení se železnicí sítí na Karlovarsku, dodnes to zůstává jen jako vize.