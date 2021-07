Do Bezdružic dorazil Čtyřkolák i Hurvínek, lokálka slaví 120 let

Nostalgickou jízdu z Plzně do Bezdružic si nenechaly ujít stovky lidí. Parní lokomotiva 434.2186 Čtyřkolák z roku 1917, která v sobotu táhla pět vagonů, vyjela z plzeňského hlavního nádraží po deváté hodině a za mohutného houkání dorazila do stanice v Bezdružicích krátce před polednem.

Někteří milovníci dráhy na ni netrpělivě čekali na nádraží, jiní chodili podél kolejí a hledali místa na pořízení nejlepších fotografií.

„Přijeli jsme ráno vlakem z Prahy a pak v Plzni přesedli do Čtyřkoláku. Kdykoliv se podobná akce koná, vyrážíme. Naše děti mašiny milují,“ pochvalovala si při příjezdu do stanice v Bezdružicích Jitka Kadlecová z Prahy. Ta vyrazila na nevšední historickou jízdu spolu se třemi syny. Využila i možnosti svézt se s párou do Cebivi a zpět.



V Bezdružicích, které se staly centrem oslav, byl přistavěn také historický motorový vůz M131.1515 Hurvínek, který cestující vozil po krátkém úseku do Kokašic a zpět. Na jízdu se během soboty vydal čtyřikrát.

Fronta lidí se tvořila před výtopnou, kde si fyzicky zdatní návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu na ručně poháněné drezíně.

Modelové kolejiště i pojízdná zmenšenina

Oči snad každého malého dítěte spočinuly na pojízdné zmenšenině elektrické lokomotivy E225.001, která dokázala uvést až dva dospělé a dvě děti najednou. Po padesátimetrovém úseku s řadou zatáček jezdila bez přestání. „Nebojte se, sedněte si sem jako na motorku a jedeme,“ zval dospělé ke svezení člen spolku Plzeňská dráha. Právě pod taktovkou tohoto sdružení oslavy jedné z nejkrásnějších lokálek na západě Čech probíhaly.

V přistavěných vagonech na bezdružickém nádraží byla k vidění výstava z historie železnice, modelová kolejiště, ve výtopně si mohli zájemci koupit odznaky, kalendáře a pohlednice se železniční tématikou, nebo si vyzkoušet práci výpravčího.

Na obdiv byla také nablýskaná zelenobílá motorová lokomotiva T435.0145 Hektor z roku 1963 a v barvách červené a bílé o čtyři roky mladší motorová lokomotiva T478.1008 přezdívaná Bardotka. Nechyběly ani bistro vozy.

Nostalgickou jízdu po železnici doplňovala zvláštní autobusová linka spojující Bezdružice přes Úterý s nádražím Teplá. Cestující se svezli vozem Karosa ŠL 11 z roku 1980. Na nádraží nechyběly ani stánky s ručními výrobky a dílničky pro děti.

Oslavy bezdružické lokálky pokračují

Kulaté oslavy bezdružické lokálky pokračují ještě v neděli. Zájemci se mohou Čtyřkolákem svézt z Bezdružic do Cebivi během dopoledne dvakrát. Odpoledne se pak parní lokomotiva vydá na jízdu zpět do Plzně a pokračovat bude do domovského depa v Praze ve Vršovicích. Na svou cestu, a to hned třikrát, se vydá i Hurvínek.

„Kromě železnice tu máme čistou přírodu, hrady i milé Konstantinovy Lázně. Kdo sem zavítal, vždy se rád vrací,“ zve k návštěvě předseda sdružení Plzeňská dráha Jiří Bízek, který na trati pracuje jako strojvedoucí.

Lokálka o délce 24 km byla uvedena do provozu 6. června 1901. Až do roku 1930 na trati jezdily převážně jen parní nákladní vlaky s povolenou přepravou cestujících. Od roku 2014 vlaky z lokálky nekončí ve stanici Pňovany na hlavní trati Plzeň-Cheb, ale zajíždějí až do Plzně.

Bývalá stanice Nový Dvůr, dnes Pňovany, sice osiřela přestupujícími cestujícími, ale stala se oblíbeným výchozím místem pro návštěvu mostu lokálky přes údolí řeky Mže.

Most dlouhý 210 metrů a se svou výškou přes 50 metrů se stal v poslední době populární díky unikátní technologii při výměně mostních polí. Nově doplněná zavěšená lávka pro pěší a cyklisty přes Hracholuskou přehradu se stala vyhledávanou turistikou atrakcí.