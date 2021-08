Vlaky mají do Kralovic jezdit už jen o víkendech a v době letního času

Vyplývá to z materiálu, který před několika dny zveřejnil Středočeský kraj. „Středočeští radní odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu. Rada kraje uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí,“ stojí také v prohlášení.

Mezi tratěmi, kde se má železniční doprava utlumovat, je právě i ta z Rakovníka do Kralovic. Většina tratě je na území středních Čech, v Plzeňském kraji jsou jen dvě stanice – Kožlany a Kralovice.

Když bývalé vedení Plzeňského kraje nechtělo od konce roku 2013 přispívat na provoz vlaků a hrozilo zastavení provozu na západočeském úseku, Kožlany a Kralovice začaly připlácet na provoz tří párů vlaků o víkendu a jednoho v pracovních dnech. V současné době do Kralovic jezdí po celý týden čtyři páry osobních vlaků.

Náměstek plzeňské hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek řekl, že je rozhodnutí středočeských radních o omezování vlaků do Kralovic zaskočilo.

„Bylo nám to předloženo před necelými třemi týdny, je to pro nás překvapení. Chtěli jsme zachování alespoň několika párů vlaků ve všední dny. Ve Středočeském kraji ale vede rozhodující část trati. Pravděpodobně od prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, by měly do Kralovic zajíždět vlaky jen o víkendech v době, kdy bude platit letní čas,“ uvedl náměstek Čížek.

Kralovický starosta Karel Popel se obává o budoucnost trati, po které první parní vlaky supěly už v roce 1899.

„Slibují, že vlaky nahradí autobusy. Čistě prakticky to může fungovat. Ale nám vadí, že pokud by vlaky byly zrušené, trať zanikne. Přijde mi neskutečné vzít funkční a provozuschopnou trať po relativně nedávné opravě a obrazně řečeno ji hodit do koše. Rozumím tomu, že jsou ekonomické důvody, ale nechceme, aby trať zanikla. Chceme ji zachovat už jen z toho důvodu, abychom měli alternativu autobusu. Nechceme, aby to dopadlo stejně jako zbytek trati z Kralovic do Mladotic. Tam byl na začátku roku 1997 zastaven provoz. Koleje jsou zarostlé a my nechceme, aby trať od nás do Rakovníku skončila stejně,“ řekl Popel.

Rušení lokálek není správná cesta

I starosta Mladotic Jiří Záhrobský je pro zachování provozu na lokální trati z Kralovic do Rakovníka. „Třeba pro lidi, kteří jedou k lékaři, je to vlakem pohodlnější než autobusem. Ve vlaku si mohou i odskočit na toaletu. Navíc pořád je tu snaha o obnovení trati mezi Mladoticemi a Kralovicemi. Ta je od roku 1997 ve výluce, a pokud by někdy mělo dojít ke znovuzprovoznění, nepomohlo by nám, kdyby se omezil provoz na další její části,“ přidává starosta další pohled.

Přes Mladotice vede hlavní trať z Plzně do Mostu. Na zdejším nádraží odbočovala do Kralovic lokálka, po které se dalo vlakem dojet přes Rakovník až do Prahy.

„Uvědomuji si, že tahle lokální trať nebude naplněná nikdy tak, aby byla výdělečná. Zatímco dříve se jezdilo do práce na šestou ráno, teď jsou nástupy do práce variabilní. Ale rušení lokálních tratí není správná cesta,“ soudí Záhrobský.

Proti záměru rušit nebo výrazně omezovat provoz na středočeských lokálkách vystoupil v posledních dnech i ministr dopravy Karel Havlíček.

„Experiment ve Středočeském kraji, který jako jediný chce zrušit objednávku některých regionálních vlaků, je hazardem s lokálními tratěmi, které mají pro dopravní obslužnost krajů velký význam. Počet cestujících po železnici v letech před koronakrizí setrvale stoupal a v příštích letech se k tomuto trendu jistě vrátíme,“ uvedl Havlíček.

Určitě nechceme vlaky zcela škrtnout

Podle informací náměstka hejtmanky Pavla Čížka počítá plán Středočeského kraje s tím, že by o víkendech v době letního času měly do Kralovic přijíždět přímé vlaky z Prahy.

„Pro turistický ruch to může být zajímavé, ale není to komplexní řešení. Teď zjišťujeme, jak by to bylo s autobusy místo vlaků ve zbylých dnech, jestli by do Plzeňského kraje zajížděly autobusy ze středních Čech, nebo jak to může být,“ nastínil Čížek.

Starosta Kralovic by chtěl zachovat aspoň dva vlaky každý den. „Chceme, aby trať zůstala sjízdná. Zatím to vypadá na víkendové vlaky v době letního času, a pokud trať zůstane v provozu aspoň takto, je naděje, že se s tím bude něco dělat. V žádném případě nechceme vlaky zcela škrtnout. To by vedlo k zániku tratě, což je nevratný proces,“ argumentuje Karel Popel.

V prohlášení Středočeského kraje náměstek pro mobilitu Petr Borecký řekl, že provoz autobusů je výrazně levnější než ježdění poloprázdných vlaků.

„Autobus vyjde objednatele veřejné přepravy levněji, na rozdíl od vlaku sveze lidi rychleji a může zajet až do centra obce,“ řekl. Uvedl, že náklady na jeden vlakokilometr lokálky vychází na 95 až 135 korun, naproti tomu kilometr autobusové dopravy vyjde na 40 až 50 korun.