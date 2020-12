Sny o cyklostezce na místě železniční trati v údolí Berounky se vzdalují

Zástupci kraje počítali s tím, že v závěru letošního roku požádají o dotaci a v roce 2021 nastoupí stavební firmy, které přebudují železniční trať opuštěnou od prosince 2018 na 7,5 kilometru dlouhou cyklostezku. Navíc si domluvili, že mezi Bukovcem a Chrástem zůstane kolej, aby si na ní podle upraveného záměru turisté na pětikilometrovém úseku v budoucnu užívali jízdu na drezínách.



Jenže dnešní realita je úplně jiná. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN) uvedl, že dosud není vyřešený převod bývalého železničního tělesa na město Plzeň a obec Chrást.



„Bohužel, všechno se zastavilo. Chtěli jsme zažádat o dotaci s tím, že bychom měli od Správy železnic souhlas s provedením stavby na cizím pozemku, případně bychom si to pronajali. Ale souhlas jsme nedostali,“ přiblížil Čížek.



„Správa železnic řekla, že se to musí vyřešit majetkově. My ale v současné době ještě nejsme ani na samém začátku toho úředního kolečka. Když se začal řešit geometrický plán pozemků, zjistilo se, že je tam problém - byly špatně hranice katastru. To se už na katastru ale podařilo opravit. Nechápu, proč geometrický plán ještě není udělaný,“ konstatoval.



Geometrický plán je ale jen první krok. Následovat musí odhad ceny majetku včetně kolejí, které zůstaly zachované. Pokud by došlo ke směně pozemků nebo bezúplatnému převodu od Správy železnic, vše by musela schvalovat vláda.



Problémem byla užší stezka

Město Plzeň už dříve avizovalo, že se Správou železnic jedná o směně. Jde zejména o městské plochy v Koterově, které správci železnic budou potřebovat v dalších etapách právě odstartované rekonstrukce železniční trati na České Budějovice.



Původní záměry s využitím opuštěné železniční trati počítaly s tím, že od plzeňské Doubravky až k železničnímu přejezdu v Chrástu nahradí vlaky široká cyklostezka, kterou budou moci využívat i chodci a jezdci na in-line bruslích.

Jenže když kraj přišel s nápadem, že by chtěl mít od Chrástu do Bukovce pětikilometrovou kolej pro turistickou drezínu, znamenalo by to, že vedle kolejí bude cyklostezka užší. A obousměrná stezka by pro cyklisty, pěší a bruslaře byla příliš úzká.



Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP09) podotkl, že město v současné době řeší především propojení současných cyklostezek s tou plánovanou.

„V momentě, kdy se cyklostezka bude stavět, chceme mít napojení. Jednou z možností je, že by se použila už nyní cyklisty využívaná cesta od tunelu podél bývalé trati k papírně u Chlumku, kde je přes zrušenou trať most. Tam si dokáži představit sjezd na novou cyklostezku,“ uvedl.



V projektu jde o desítky milionů korun

Z ekonomických propočtů vyplývá, že přestavění bývalé železniční trati vyjde levněji, než kdyby cyklostezka byla budovaná i jako in-line dráha.



„Cyklista na místo přijede na kole, cyklostezkou projede a pokračuje dál. Pro bruslaře, stejně jako pro nástupní místo turistické drezíny, musí vzniknout zázemí včetně parkoviště,“ upozornil náměstek primátora Vozobule.



Peníze budou v dalším plánování a přestavbě bývalé železniční trati hrát velkou roli. Jde o desítky milionů korun.



„Finanční situace vše komplikuje, dosud nevíme, jaký budeme mít rozpočet. I tak se budu snažit, abychom měli co nejrychleji geometrický plán, odhad a mohli dál jednat se Správou železnic,“ potvrdil náměstek hejtmana Čížek.



Přestavba zrušených železničních tratí na cyklostezky není nic nového. Například v Bavorsku jen kousek za hranicemi cyklisté jezdí po dvacetikilometrové vyasfaltované stezce mezi Vohenstraussem a okrajem Weidenu.