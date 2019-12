Pardubický kraj utratí dvě a půl miliardy, většina půjde do nemocnic

Pardubický kraj byl v posledních letech šetrný, snižoval své dluhy, byť za cenu, že nestavěl nové silnice, neinvestoval nijak mimořádně do nemocnic ani nepřidával peníze na kvalitnější dopravní spojení.

Nyní se to zásadně mění, krajští radní se zavázali podpořit čtyři velké projekty za 2,5 miliardy korun, většina míří do zdravotnictví. Navíc jiné velké akce běží, například stavby nové psychiatrie v pardubické nemocnici za 328 milionů a urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí (446 milionů). Výsledkem budou potřebné novostavby, ale i vyšší zadlužení, které novému vedení kraje po volbách v příštím roce neumožní žádné velké rozhazování.

Náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) upozorňuje, že velké investice podpořili koaliční i opoziční zastupitelé s vědomím, co to znamená do budoucna.

„Velké investice budou z velké části omezovat další investiční možnosti z krajského rozpočtu, je na nich ale široká shoda, jsou potřebné,“ řekl Línek s tím, že kraj bude moci stavět dál, ale ne investice v řádu půl miliardy korun.

Hejtman Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že velké peníze míří zvláště do Pardubic. „V tuto chvíli Pardubický kraj dělá psychiatrické oddělení, chystá centrální urgentní příjem, oboje za téměř dvě miliardy korun, a k tomu chystá za 300 milionů korun Winternitzovy automatické mlýny a navíc opravuje Dům hudby,“ řekl Netolický.

Pardubice potřebují nové operační sály

Nejnákladnější akcí bude rozšíření pardubické nemocnice o pavilon centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů, který má stát podle posledních údajů zveřejněných krajským úřadem miliardu a 652 milionů korun.

V sousedství hlavní budovy akutní medicíny by měla nová budova začít růst už příští rok. V sedmipodlažním objektu budou především nové centrální operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie a neurochirurgie. Stavba nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové by pak měla stát 312 milionů. Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky také stravovací provoz, rehabilitace, administrativní část a stanoviště záchranné služby.

Příští rok také odstartuje přestavba Automatických mlýnů na Východočeskou galerii s rozpočtem ve výši 307 milionů. „Stavbu galerie podpoří Evropská unie. Předpokládáme částku minimálně 110 milionů korun. Maximální výše však může být až 245 milionů korun,“ sdělil před časem Roman Línek. Pardubický kraj posunul i své plány na stavbu parkovacího domu v areálu pardubické nemocnice, který by měl stát 193 milionů korun. Kraj si na zajištění financování těchto staveb půjčí.

„Očekáváme, že bychom hovořili o finančním nástroji kolem 1,5 miliardy korun, což je částka, kterou jsme avizovali a odpovídá předpokladu na začátku volebního období,“ uvedl před časem Martin Netolický. Kraj navíc může utratit 2,7 miliardy za stavbu dálničních přivaděčů pro dálnici D35, peníze na to posílá stát, tudíž krajské pokladny by se to nemělo dotknout.

Zejména u investic do nemocnic hrozí, že se prodraží a jejich stavba prodlouží. Například před třemi roky politici odhadovali, že modernizaci pardubické nemocnice pořídí za miliardu korun a staveniště předají v roce 2018.

Ještě v roce 2014 činila zadluženost Pardubického kraje přes dvě miliardy korun, letos klesla pod jednu miliardu korun a bez nového úvěru by podle návrhu rozpočtu na příští rok spadla po Novém roce na půl miliardy korun.