Otec se doznal k vraždě dítěte v Pardubicích. Nebyla jiná cesta, řekl

Soudce pardubického okresního soudu vyhověl žádosti státní zástupkyně Lenky Faltusové a poslal obviněného do vazby.

„Obviněného jsem vzal do vazby, aby nemařil policejní vyšetřování a nepáchal další trestnou činnost,“ uvedl soudce Karel Gobernac.

Muž podle něj během vazebního zasedání jen seděl a čekal na rozsudek.

„Nic neřekl, k činu se ale doznal a podrobně ho popsal policistům v přípravném řízení,“ řekl Gobernac. Obviněný pak cestou ze soudní síně nechtěl už nic komentovat.

Předtím ho eskorta přivedla s tmavými brýlemi na očích. Prohlásil, že všechno řekne u soudu, a po něm se všichni všechno dozví.

„Nebyla jiná cesta, než tohle udělat. Nikdy jsem nebyl tak klidný jako teď. Plně si uvědomuju, co jsem udělal,“ řekl muž obviněný z vraždy.

Lítost neprojevil. Rodině vzkázal, že má ještě vydržet, že jí všechno řekne.

Hodný a klidný člověk, vypověděli šokovaní sousedé

Podle sousedů z pardubické čtvrti Studánka, kde se tragédie odehrála, přitom nic nenasvědčovalo, že by právě tento muž měl spáchat zločin na vlastním dítěti.

Řidiče z povolání považovali za bezproblémového člověka.

„Velice slušný hoch, jezdil s náklaďákem. Vůbec bychom to do něj neřekli. Ale manželka je problémová, ta to podle nás zapříčinila. O děti se moc nestarala a byla k nim hodně nepříznivá a nepříjemná. Občas přišla i opilá,“ řekl soused a jeho manželka dodala:

„Jsem z toho úplně špatná. Odešla od něj manželka, takže to možná mělo taky svůj vliv, nějaké neshody. Byl to hodný pracovitý chlap, své děti miloval, chodil s nimi do školy. V životě bych si nemyslela, že něco takového udělal. Děti měl fakt rád, staral se o ně.“