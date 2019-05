Slušný člověk a milující otec, nechápou lidé vraždu dítěte v Pardubicích

Záchranáři přitom podle ohlášení měli jet pomáhat někomu jinému. „Vyjížděli jsme k dospělému pacientovi,“ řekl v pondělí bez podrobností mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Policie kvůli vraždě dítěte na místě zadržela čtyřicetiletého muže. Návrh na jeho vzetí do vazby dostane na stůl soudce zřejmě dnes.

„Spisový materiál od policie k rozhodnutí o vazebním stíhání jsem zatím neobdržel. Předpokládám, že o věci se bude rozhodovat ve středu,“ řekl tiskový mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který bude zároveň o uvalení vazby rozhodovat. Na rozhodnutí má 24 hodin od převzetí materiálu od policie.

Sousedé měli 40letého muže, který pracoval jako řidič z povolání, za bezproblémového člověka.

„Velice slušný hoch, jezdil s náklaďákem. Vůbec bychom to do něj neřekli. Ale manželka je problémová, ta to podle nás zapříčinila. O děti se moc nestarala a byla k nim hodně nepříznivá a nepříjemná. Občas přišla i opilá,“ řekl soused a jeho manželka dodala:

„Jsem z toho úplně špatná. Odešla od něj manželka, takže to možná mělo taky svůj vliv, nějaké neshody. Byl to hodný pracovitý chlap, své děti miloval, chodil s nimi do školy. V životě bych si nemyslela, že něco takového udělal. Děti měl fakt rád, staral se o ně.“

Podle jednoho z kamarádů byl zadržený muž společenský. „Pokaždé, když si byl s námi sednout nebo byl na oslavě narozenin, choval se jako fajn kámoš, který se smál, naslouchal, bezproblémový kluk, sympaťák, žádný hajzl,“ řekl.