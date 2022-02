Na devět měsíců se zavře tunel Hřebeč, tah na Moravu pojede třicítkou

Svým trváním dosud nejdelší uzavírka překoná i omezení z roku 2006 způsobené rozsáhlým sesuvem půdy u východního portálu tunelu. Tehdy řidiči jedoucí mezi Hradcem Králové a Olomoucí při složitém překonávání hřebečského sedla spílali „jen“ necelé tři měsíce. Pak se otevřel alespoň jeden jízdní pruh.

Letos však nic takového očekávat nelze. Tunel projde od roku 1997 nejzásadnější opravou. Měnit se až na samotnou tunelovou rouru bude prakticky vše.

Oprava zahrnuje stavební práce spočívající v opravě ostění tunelového tubusu a v novém systému izolace proti vodě či sanační práce a rozdělení tubusu na jednotlivé dilatační sekce.

„Vzhledem k tomu, že tunel I/35 Hřebeč bude nově zařazen do jiné bezpečnostní kategorie, dojde k modernizaci jeho technologické části, při níž bude provedena reinstalace kamerového systému, řídicího systému, požární ochrany, nového LED osvětlení včetně proměnného dopravního značení a světelné signalizace, odvětrání a vzduchotechniky. V tunelu budou i čidla indikující pohyb lidí,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Součástí zakázky, kterou za 107,5 milionu bez DPH vysoutěžilo sdružení firem Doprastav a Mados MT, budou také práce na další stabilizaci již jednou sanovaného svahu u východního portálu tunelu.

Silničáři chtěli náročnou investici zahájit už loni v květnu, ale z obav, že by se oprava nestihla do zimy, což by mohlo na objízdné trase se strmým stoupáním způsobit nepříjemné komplikace, celou akci přesunuli na teplejší měsíce.

Dopravní omezení „U Tety“

To vítá i Jiří Tesař, starosta Koclířova, pod který osada Hřebeč spadá.

„Uzavírka potrvá až do 30. listopadu, a to už na Hřebči s nadmořskou výškou kolem 600 metrů bývá i sníh. Lesní úsek plný serpentin je zrádný. Stačí, aby ve větru spadl strom, a celá pětatřicítka bude stát,“ uvedl starosta.

Osady Hřebeč se dotkne objížďka nejvíc. Řidiči kamionů ji znají hlavně díky odstavnému parkovišti, přilehlé restauraci U Tety a pěkné vyhlídce na Zábřežskou vrchovinu. Kvůli bezpečnosti se bude krátkou vsí projíždět pouhou třicítkou a dojde i k dalším změnám.

„Sice je tam dnes padesátka, ale vzhledem k hustému provozu, který sem bude z pětatřicítky sveden, bude třicítka na místě. Požádali jsme také stavbyvedoucího, aby kvůli místním vyznačili křižovatku do osady. Hlavně vyjíždění na objízdnou trasu bude dosti problematické. K tomu vznikne dočasný přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami,“ dodal Tesař.