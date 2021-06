Oprava hřebečského tunelu se posouvá, v zimě by na objížďce hrozil kolaps

„Vzhledem k tomu, že se jedná o technologicky velmi náročnou a rozsáhlou opravu tunelu Hřebeč, bude oprava přesunuta na březen - listopad roku 2022,“ sdělil za Ředitelství silnic a dálnic Richard Hora.

Podle informací MF DNES na letošní rok naplánované investici dala stopku dopravní policie, které se nelíbilo, že by objízdná trasa vedla přes zimu po staré silnici plné serpentin. Jakýkoliv problém ve stoupání by na důležitém silničním tahu znamenal dopravní kolaps.

„Nelze vyloučit, že by se oprava nestihla do konce října 2021 a zasáhla by do zimního období údržby. V návaznosti s objížďkou a za stávajícího provozu na silnici I/35 by pak mohlo dojít k vážným dopravním komplikacím na silnici III. třídy v obci Hřebeč,“ dodal Hora.

Uzavírku naplánovanou na 34 týdnů si přes zimní měsíce neumějí představit ani v Moravské Třebové, na jejímž katastru se náhradní objízdná trasa nachází.

„To by se mohlo stát, že se budou kamiony před Hřebčí otáčet zpátky na Olomouc, protože by neprojely,“ předpokládá místostarosta Moravské Třebové Petr Frajvald.

Silničáři se na náročnou opravu tunelu Hřebeč připravovali několik měsíců. ŘSD má už například vysoutěženého dodavatele na generální opravu. Jak vyplývá z registru smluv, stalo se jím sdružení firem Doprastav a Mados MT, které zakázku vysoutěžilo za 107,5 milionu korun bez DPH.

Tunel z roku 1997 ražený tzv. novou rakouskou tunelovací metodou projde generální opravou poprvé. Kromě nových povrchů, ostění či osvětlení přibydou v tunelu čidla indikující pohyb lidí, ventilace, kamerový systém a novinkou bude také elektronický protipožární zabezpečení.

Stavební práce na tunelu potrvají 34 týdnů a v souběhu s opravou bude provedena i sanace v roce 2006 zajištěného svahu, který se v geologicky nestabilním prostředí sesunul u východního portálu tunelu.