Obec zvedla samoživitelce nájem, opoziční zastupitelé jí rozdíl doplatí

Do nelehké situace se dostala Monika Velinská. Vedení obce jí v létě oznámilo, že na začátku příštího roku zvedne nájem ze současných sedmi tisíc korun na téměř dvanáct tisíc.

Byt má sice luxusní plochu přes 140 metrů čtverečních, ovšem pod okny je plíseň od zatékání vody. Vedení obce si za zdražením stojí. Na posledním jednání zastupitelstva ani nepřipustilo, aby se na návrh opozice o věci znovu jednalo.

„Jsme na padesáti procentech běžné ceny takového bytu. Z tohoto pohledu jsme potřebu revokace usnesení neměli, když si myslíme, že děláme dobře. Toto není sociální byt. Je nadstandardní, veliký, 146 metrů čtverečních. Není důvod nájemné snižovat,“ řekl místostarosta Starého Hradiště Václav Janovský.

Byt je sice veliký, ovšem stále do něj zatéká. Když se začalo topit, omítka opadávala a žena ji sama oškrabala.

„Letos už od února s obecním úřadem řeším zatékání. Kolem zásuvky mi protéká voda, rozšířilo se to kolem oken, teď to vypadá nehezky,“ řekla Velinská.

Loni přitom obec ženě tři nájmy odpustila, už tehdy se zatékání řešilo. Do bytu prosákly vnitřní okapy, tři místnosti byly pod vodou a žena se třemi dětmi žila podle svých slov v bytě jako na stavbě.

Místostarosta Janovský tvrdí, že věci, které ucpaly svod, pocházely s největší pravděpodobností z okapu, který se nachází u střešního okna dětského pokoje. „Osobně jsem viděl, co v nich bylo. Tohle sem nikdo nemohl naházet zvenčí, bylo to čerstvé,“ řekl.

Nájem se v bytě nezvedal dvaadvacet let a Velinská předpokládala, že se zvýší, ale ne o tolik.

„Když k tomu připočtu vodu, energie a další náležitosti, jsem na 18 tisících. Vydělávám 14 tisíc,“ podotkla žena. Sama se pokouší hledat nové bydlení, ale nedaří se jí. Navíc nejmladší dcera chodí ve Starém Hradišti do školky, ona sama to má kousek do práce.

„Nemám ani na stěhování. Nemám úspory. Pokud nic neseženu, budu muset podepsat tuto nájemní smlouvu,“ řekla matka devatenáctiletého syna, dvanáctileté a pětileté dcery.

K zaměstnání operátorky ve výrobě si tak nově přibrala domácí práci. „Vyzvedla jsem si první várku, že budu motat provázky, snažím se to řešit sama,“ řekla Velinská.

Nechceme z ní udělat neplatičku, říká opozice

Opoziční zastupitelé se jí rozhodli pomoci. „Je samoživitelka a řekla nám, že nemůže ze současných 47 korun za metr platit 80 korun. Volal jsem vedoucímu bytového hospodářství v Pardubicích, který mi potvrdil že průměrná cena obecních bytů v Pardubicích je okolo 75 korun za metr čtvereční. Toto však navíc nejsou Pardubice,“ řekl zastupitel Radek Kacetl ze sdružení Lepší volba.

On i jeho kolegové se rozhodli doplácet jí pět tisíc, které bude nově platit navíc, ze svých odměn pro zastupitele. „Chceme samoživitelce pomoci, zvažujeme i sbírku. Na její příběh nás upozornili obyvatelé Starého Hradiště, kterým její osud není lhostejný,“ řekl Kacetl.

Že by si tímto krokem potřeboval nahnat politické body do blížících se obecních voleb, odmítá. „Jen nechceme, aby se dostala do finančních potíží, stala se neplatičkou a řešila existenční potíže. Jako zastupitelé cítíme zodpovědnost za současný stav a výši schváleného nájmu,“ řekl Kacetl.

Doplácet nájemné ze svého budou ženě tak dlouho, dokud nedosáhne na sociální příspěvek na bydlení, o který si bude žádat.