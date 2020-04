Pardubická radnice odloží lidem nájmy, potíže s placením musejí doložit

Politici tím chtějí pomoci nejen podnikatelům, ale i lidem, které nouzový stav daný epidemií zasáhl po ekonomické stránce. Radní jsou připravení i na důraznější kroky.

Radnice zatím nájemníkům bytových a nebytových prostor umožní odložení plateb se splatností v dubnu, květnu a červnu až do 31. prosince.

„Současná situace je pro řadu lidí opravdu těžká, jak po psychické, tak i ekonomické stránce, a zasahuje do jejich každodenního života. Někteří již přišli o práci, jiným byla výrazným způsobem omezena pracovní činnost, nevíme, co přinesou další dny,“ řekl primátor města Martin Charvát a dodal:

„Abychom tak nejen podnikatelům, ale i našim občanům, kteří se v důsledku vyhlášení nouzového stavu a vydaných opatření dostali do platební neschopnosti, tuto situaci nějakým způsobem ulehčili, rozhodli jsme odložit platby za nájem do konce letošního roku.“

Podle jeho slov se v případě nebytových prostor jedná o zhruba 60 nájemců zahrnujících jak kavárníky a prodejce oděvů, tak například i kadeřnictví, provozovatele tělocvičen či prodejce nábytku. Bytů jsou stovky. Ovšem není to tak jednoduché. Aby lidé nemuseli platit nájemné, musí se radnici nejprve přihlásit.

„Zájemci o odložení plateb za nájem musí své žádosti podat na oddělení správy bytových domů a nebytových prostor Magistrátu města Pardubic. K žádosti bude nájemce muset doložit doklad o tom, že se dostal do platební neschopnosti v důsledku vyhlášení nouzového stavu. Předložit by tak měl například doklad o ukončení pracovního poměru z důvodu vyhlášení nouzového stavu, potvrzení zaměstnavatele o snížení mzdy či jejím nevyplácení,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Žádosti najdou zájemci na webu města

V případě osob samostatně výdělečně činných a právnických osob bude podle ní nutné předložit čestné prohlášení o omezení provozu podnikatelské činnosti v důsledku vládních opatření a prostou kopii živnostenského listu či jiného obdobného dokladu o provozování podnikání.

„Žádosti budou ke stažení na webu města, případně k osobnímu vyzvednutí na oddělení správy bytových domů a nebytových prostor pardubického magistrátu,“ dodala Koubková.

Návrh na svém pondělním jednání schválili radní jasnou většinou. Politikům je však jasné, že u zmíněných kroků zůstat nemusí. Pokud opatření potrvají další týdny, nejen obchodníci se začnou dostávat do existenčních problémů.

„Odklad placení nájemného za městské byty a nebytové prostory by měl být jen prvním krokem v pomoci města Pardubice lidem, kterým vypadl příjem ať už ze zaměstnání nebo z podnikání. Dalším by mělo být odpuštění nájmu podle doby trvání nouzového stavu těm potřebným. Budeme postupovat cíleně a koordinovaně i s městskými společnostmi. Bude to znamenat i velký výpadek příjmů, které potřebujeme na nutné investice, proto doufám, že stát dodrží své sliby a také podnikatelům pomůže,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Vedení města tak vlastně jen okopírovalo už starší rozhodnutí Rozvojového fondu, který také pronajímá obchodní prostory a také mu patří zhruba stovka bytů.

„Ozvalo se nám už skutečně hodně podnikatelů, jak jim v těžké situaci pomůžeme. Jasné je, že když nemohou prodávat, tak těžko mohou platit nájem. Zatím jsme se ve vedení firmy shodli, že těm, kteří o to požádají, dočasně odpustíme dva nebo tři nájmy s tím, že dostanou rok na to, aby dluh dorovnali. Plošně však slevovat nebudeme, třeba máme v pronájmu galanterii a ta má zřejmě naopak jedno z nejlepších období,“ uvedl Jiří Komárek.

Ten ve čtvrtek uvolnil pozici ředitele Rozvojového fondu Pardubice nástupci Ondřejovi Šebkovi.

Ohrožené jsou velké investice

Opatření města i jeho firmy se dají chápat. Budou však mít své důsledky. Radnici vypadnou zřetelné příjmy, a je tak jasné, že se bude muset začít šetřit. Jako první budou logicky ohrožené velké investice, které se plánovaly ještě v době ekonomického rozkvětu a obecně dobré investorské nálady.

„Bude to těžké a bude se muset šetřit. Až všechno skončí, tak si budeme muset sednout a říct si, zda potřebujeme terminál u univerzity, zda potřebujeme galerii v mlýnech nebo fotbalový stadion za půl miliardy. Bude to těžké rozhodování, to je jasné už dnes, ale nevyhneme se mu,“ uvedl třeba radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.