Dolní Morava z pěchotního srubu udělá nonstop muzeum, průvodcem bude mobil

Linie pohraničních pevností byla svědkem dramatické etapy československých dějin a mementem bojů, které nikdy nenastaly. Část je volně přístupná a nechaná napospas svému osudu, další bunkry jsou naopak perfektně udržované a vyzbrojené skoro jako před všeobecnou mobilizací v roce 1938.

Na Dolní Moravě nyní přišli se zajímavým řešením, jak historii opevnění připomenout způsobem, který by mohl oslovit hlavně mladou generaci.

Na jaře se obci podařilo bezúplatně od ministerstva obrany získat pěchotní srub K-S4 „U cesty“, který je nejzachovalejším opuštěným pevnostním objektem.

„Měli jsme o bunkr trochu obavy, aby se nedostal do nesprávných rukou a nezačal se využívat jiným způsobem než s ohledem k historii a v úctě k předkům. Naším záměrem od začátku bylo jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Ne však bez jakékoliv kontroly, jak tomu bylo donedávna,“ říká bývalý starosta Dolní Moravy a dnes zastupitel Richard Novák.

Ještě jako školák několikery prázdniny trávil u bunkru spolu s ostatními odvozem nánosu sutin. Za jeho působení v roli starosty obec o pěchotní srub spolu s dalšími dvěma řopíky na začátku králického pevnostního úseku ministerstvo požádala.

V příštím roce by se srub měl stát jedním z dalších magnetů Králické pevnostní oblasti. Na rozdíl od ostatních muzeí bude mít tu výhodu, že průvodce bude ve kteroukoliv denní dobu vždycky po ruce. Uvnitř návštěvníci nenajdou žádné informační panely, všechno budou mít zájemci o historii opevnění v mobilním telefonu, a to včetně přístupového klíče do bunkru.

Rozšířená realita oživí srub v plné výbavě

„Půjde o takový první samoobslužný pěchotní srub. Průvodcem bude geolokační hra kombinující rozšířenou realitu zasazenou do reálného světa. Lidem chceme ukázat interiér v původním surovém stavu, s interaktivitou navíc. Vstup bude zdarma. Každý bude muset mít vlastní osvětlení. Stačí, když si návštěvník stáhne mobilní aplikaci, která poslouží i pro odemčení objektu,“ láká na příští jaro Novák.

Fajnšmekři se už teď mohou těšit, jak se jim ve střelecké místnosti objeví protitankový kanon vz. 36, dvojče těžkých kulometů, periskop s animací projíždějících německých tanků a jiné vychytávky. Dodnes se na stěnách interiérů pěchotního srubu II. třídy odolnosti dochovala původní malba se spoustou zajímavých prvků.

Objekt K-S4 „U cesty“ se po Mnichovu stal terčem německých ostřelovacích zkoušek, při kterých německé kanony z velmi malé vzdálenosti pálily do týlové stěny, žádný projektil se však do srubu nedostal. Daleko větší škodu na srubu v 50. letech napáchal státní podnik Kovošrot, když zachovalé pancéřové zvony necitlivě vyrval.

V dalších letech stejně jako tisíce ostatních větších či menších betonových bunkrů dlouhé roky zarůstal náletovými dřevinami a byl i místem skládky odpadů.

Pardubický kraj spolu s ostatními starosty usiluje o vyhlášení památkové zóny, která by před neodbornými zásahy ochránila na Králicku linii 250 vytipovaných objektů lehkého a těžkého opevnění.