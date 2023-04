Z Králického Sněžníku na Landštejn. Projeli jsme si hranici Čech a Moravy

Historická hranice mezi Čechami a Moravou se táhne od trojmezí Čech, Moravy a Polska, ležícího pod vrcholem Králického Sněžníku, až k trojmezí Čech, Moravy a Rakouska nedaleko Slavonic. Trasa vede po hlavním Evropském rozvodí, relativně vysoko položenou krajinou Orlických hor, Hřebečovského hřbetu a Vysočiny.

Celou trasu, tedy přibližně 350 kilometrů, plánujeme společně s manželkou projet na kole za sedm dní – to abychom měli pohodu a stihli cestou fotit a také hledat historické mezníky, kterých jsem na mapách objevil několik desítek.

Od turistického Václaváku do Lurdské zahrady

V neděli brzo ráno panuje v Dolní Moravě klid. Turisté se ještě neprobrali a obří parkoviště doposud zejí prázdnotou. Zdaleka viditelná nová visutá lávka bude dnes mít jistě hodně klientů. Ale nás masové turistické atrakce nezajímají a stoupáme proti proudu Moravy k úpatí Králického Sněžníku, abychom se dostali co nejblíže historickému trojmezí. Největší moravská řeka tu ještě vypadá jako potok, který spěchá od pramene na svazích Králičáku kamsi k Hané. Zastavujeme v místě, kde se stezka strmě naklání a dál na kole se jet nedá. Fotíme se u řeky, otáčíme a konečně vyrážíme tím správným směrem.

Z Podlesí stoupá stezka loukami na vrchol Jeřáb, z jehož úbočí se otevírají nádherné výhledy na celé pohoří Králického Sněžníku i na sousedící Rychlebské hory a Jeseníky.

První den je nakonec co do stoupání jeden z nejtěžších. Přejedeme tisícovku Jeřáb (kromě Králického Sněžníku nejvyšší bod celého putování), osvěžíme se u pramene Tiché Orlice, odpoledne projedeme kolem tvrze Bouda, abychom večer zaparkovali u Kramářovy chaty na Suchém vrchu. Ta rozhodně boudou není, nýbrž parádním horským hotelem, stojícím v nejvyšším bodě Bukovohorské hornatiny.

Následující den zužitkováváme nastoupanou výšku a přes Bukovou horu a rozhlednu Lázek klesáme do Lanškrouna. Nikdy jsme v tomhle malebném městečku nebyli a o to více se radujeme z takových drobných objevů, jako je zdejší malebné náměstí s nádhernou budovou radnice.

Před námi nyní leží lesnatý Hřebečovský hřbet, který se jako obrovská zkamenělá vlna vypíná mezi Českou a Moravskou Třebovou. Nakonec se nám podaří se na něj vydrápat a parádními lesy pokračujeme ke Koclířovu. Spaní máme domluvené ve zdejším poutním domě, které je součástí Fatimy Koclířov, jednoho z nejmladších mariánských poutních míst u nás. Včerejší luxus měníme za skromný pokoj v budově kláštera, obklopeného Lurdským parkem.

Na střeše Evropy

Hranice mezi Čechami a Moravou se začíná kroutit jako had a vykusuje velký oblouk kolem Svitav. Tady máme dilema jak přesně se hranice držet a do jaké míry dát přednost pěkným cestám nebo zajímavé přírodě. Nakonec svitavské historické mezníky oželíme a směřujeme dál po Hřebečovském hřebeni k Březové nad Svitavou.

Hrad Svojanov se vypíná nad údolím Křetínky v těsné blízkosti zemské hranice. Jde o jeden z nejstarších českých královských hradů, který střežil prastarou obchodní trasu mezi Čechami a Moravou – tzv. Trstenickou stezku.

Starobylý hrad Svojanov postavil Přemysl Otakar II. na obchodní stezce mezi Brnem a Litomyšlí. Náš směr tuto historickou trasu kříží a přestože máme ještě dlouhou cestu před sebou, čas na prohlídku hradu si najdeme.

Pozdě odpoledne funíme do kopců Sulkovecké vrchoviny, které se zvedají nad údolím Svratky. Všimneme si, že lesy tu začínají řídnout a nad Dalečínem vjedeme do oblasti, kde je kůrovec sežral úplně. Cesta se v čerstvých holosečích úplně ztrácí a hledat turistickou značku postrádá smysl. Kličkuji mezi větvemi a uvědomuji si, že na naše putování napříč zemí lze nahlížet i okem inspektora životního prostředí. Zatím to není špatné, ale mohlo by to být lepší.

Devět skal je nejvyšším bodem Žďárských vrchů. Přejíždíme jej čtvrtý den a. poprvé od Dolní Moravy potkáváme na zdejší skalní vyhlídce více turistů, jinak jsme doposavad putovali po prázdných cestách.

O kus dál prozkoumáváme pramen Svratky a dokonce se nám daří najít i pramen Sázavy. Jsme doslova na střeše Česka – kromě dvou uvedených řek pramení v okolí ještě Doubrava, Oslava a Chrudimka. Večer se jdeme smočit do Velkého Dářka. Najdeme si nádhernou písečnou pláž, kde jsme sami a pozorujeme západ slunce.

Přes naše nejnižší hory

Následující ráno si nejprve odškrtneme historický mezník u Žďáru nad Sázavou a pak vystoupáme k proslulému poutnímu místu Zelená hora.

Na okraji osady Šlakhamry zastavujeme u budky s figurínou celníka, která spolu s erby zemí upozorňuje na historickou česko-moravskou hranici. Druhé takové místo nacházíme o kus dále mezi obcemi Sirákov a Újezd. Dávnou hranici tu lidé stále vnímají – naštěstí nikoliv řevnivě, ale spíše jako historickou připomínku. Pocestné tady vítají cedule jak s českým lvem, tak i s moravskou orlicí a součástí „hraničního přechodu“ je i hraniční kámen, stožár se státní vlajkou, památeční lípa nebo budka s pohraničníkem.

Největší rybník Českomoravské vrchoviny Velké Dářko leží v mělkém údolí uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů.

U silnice na okraji lesa v roce 2013 vybudovali nadšenci z blízké obce Sirákov jednu z nejhezčích instalací na celé zemské hranici Čech a Moravy.

Za Matějovem přejíždíme Arnolecké hory, naše nejnižší hory s nejvyšším vrcholem Havlina, který dosahuje 707 metrů. Přibližně dvacet kilometrů dlouhý lesnatý hřbet mezi obcemi Netín a Sirákov vystupuje nad okolní krajinu o přibližně 100–150 metrů.

Nejhezčí mezníky na celé hranici nacházíme večer u Jihlavy. Jsou to čtyři pětimetrové kamenné pylony z doby Marie Terezie. Jihlava kdysi ležela na Moravě, ale jak město postupně rostlo, dostala se část i na českou stranu. Podobně rozděluje Česko-moravská hranice i Březovou nad Svitavou, Jimramov nebo Svratku.

Česká Kanada

Konec cesty se pomalu blíží. Za Jihlavou nás čeká poslední dlouhé stoupání na Javořici, nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny. Výjezd na její vrchol v odpoledním žáru rozdělujeme koupací zastávkou u Velkého Pařezitého rybníka. Po nádherných cestách sjíždíme od Studánky páně do Studené, našeho předposledního nocoviště.

Hraniční kámen u České Olešné

Následující ráno vyrážíme do zakaboněné oblohy. Zatímco u Domašína hledám hraniční mezník, začíná drobně pršet. Konečně příležitost vyzkoušet vodotěsnost našich brašen! Déšť ale nemá dlouhého trvání a ve výsledku nám jen brašny omyje od prachu.

Vjíždíme do České Kanady, kterou takto před sto lety pojmenoval jindřichohradecký novinář Jaroslav Arnošt Trpák. Vítá nás krajina kopců, hustých lesů a mnoha rybníků. Projíždíme kolem Ďáblovy prdele, typického instagramového místa, kde se na fotku čeká fronta. Místo plné výskajících dětí rychle opouštíme a pokračujeme dál na jih.

Na lesnatém vrchu se tyčí jedna z největších turistických zajímavostí České Kanady – hrad Landštejn. Mohutný hrad byl od nepaměti pomezní pevností stojící přímo na neklidné česko-rakouské hranici a dnes představuje jednu z nejzachovalejších ukázek středověkého pevnostního systému.

Z hradní věže již vidíme vrch Čihadlo, na jehož úbočí leží historické trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Trojhranný hraniční kámen nacházíme v lese, hned vedle rozcestníku a turistického přístřešku. Pořizujeme cílovou fotografii a vyrážíme do blízkých Slavonic na vlak.

Malebné Slavonice jsou nejzápadnějším městem historické Moravy, katastrálně však leží v Jihočeském kraji. I tato drobná geografická nesrovnalost nám potvrzuje, co jsme za týden na cestě pochopili: že hranice Čech a Moravy sice patří minulosti, ale projet se po ní je v mnohém poučné a inspirující.