Odpadu přibývá, na Svitavsku by mohla začít fungovat spalovna

Vyšší poplatky za skládkování a jeho zákaz v roce 2030 pocítí v peněženkách všichni. Zákon o odpadech schválený loni v prosinci Poslaneckou sněmovnou obce nutí hledat nové způsoby, jak se zbavit odpadů.

Od vysokých poplatků za popelnice by domácnosti za jistých okolností mohly ochránit spalovny odpadů. Odpadová firma Liko, která funguje pro Svitavy, Litomyšl, Poličku, Moravskou Třebovou a okolní obce, výstavbu spalovny plánuje už pět let.

„Uvažujeme o vybudování menší spalovny, která by pokrývala potenciál oblasti, kde svážíme odpady. Nenavýšil by se počet kilometrů a přeprava,“ řekl ředitel společnosti Josef Gestinger.

Liko má k dispozici studii, má koupený pozemek a nyní zvažuje vhodnou technologii spalování. Více informací ale chce zveřejnit až později.

„Máme sice studii hotovou, ale zatím jsme se nerozhodli, zda to rozjedeme, nebo ne. Legislativa ani dotační prostředky se na to nerýsují a bez toho bychom do toho nešli,“ řekl starosta Svitav a místopředseda představenstva Liko David Šimek.

Liko už odpady do spalovny vozí

Společnost Liko už odpady do spalovny vozí. Konkrétně je to asi 5000 tun do Brna do firmy SAKO. Cena za likvidaci tuny odpadů se podle Josef Gestingera pohybuje kolem 3200 korun, což je podle něj po započítání cestovních nákladů už nyní srovnatelná částka za likvidaci odpadů na skládce.

„Skládkovací poplatky porostou. Nebuďme naivní, spalovny se budou chovat podobně, i tam porostou ceny, ale dá se předpokládat, že ne tak strmě,“ řekl Josef Gestinger.

Šimek uvedl, že výstavba spalovny je jednou z variant. Liko by podle něj mohlo v budoucnu spolupracovat s opatovickou elektrárnou, která dlouhodobě o vybudování spalovny komunálních odpadů uvažuje. „Jedna z variant je, že by se odpad vozil do Opatovic,“ řekl Šimek (Sdružení pro město Svitavy (SPMS).

Studii proveditelnosti na zařízení pro energetické využití odpadů si zadala nedávno i Česká Třebová. „Nejsme si zatím jisti, zda pro to máme vhodný pozemek a infrastrukturu, na kterou bychom spalovnu napojili. S vyrobenou energií musíme umět nějak naložit,“ uvedl místostarosta Josef Kopecký (ODS).

Téměř před dvaceti lety vznikl plán vybudovat velkou spalovnu komunálních odpadů pro východní Čechy v Opatovicích nad Labem. Zdá se to logické, protože elektrárna má skvělé dopravní napojení a může využít energii vzniklou spalováním. Projekt tehdy ztroskotal kvůli referendům obyvatel Čeperky z roku 2005 a Opatovic nad Labem o rok později, v nichž lidé spalovnu odmítli.

Opatovická elektrárna projekt oživila, ale v cestě jí leží ještě mnoho překážek. Mimo jiné musí přesvědčit obyvatele Čeperky i Opatovic, aby s výstavbou v novém referendu podruhé už souhlasili.

Nedá se ani čekat, že stavbu spalovny odpadů kdekoliv v regionu bude zajišťovat Pardubický kraj. Ten dal najevo, že je to v prvé řadě problém obcí. „Není ve finančních možnostech kraje, aby stavěl tato zařízení. Jedná se primárně o záležitosti soukromých subjektů ve spolupráci s městy a obcemi,“ řekl před časem hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).