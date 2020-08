Do deseti let skončí skládkování, lídři spalovnu odpadů podporují

Hlavně tím, že by dokázala přispět k výstavbě spalovny komunálních odpadů s jejich energetickým využitím, která by nahradila skládky. Dosavadní vedení kraje se ale dosud tvářilo, že se jej problém netýká.

Změnu slibuje například lídr koalice ODS a TOP 09 Michal Kortyš, který popisuje, co je třeba udělat:

„Vytipovat se samosprávou lokalitu pro výstavbu spalovny, popřípadě navázat kontakty se sousedními kraji, jak tuto otázku řeší a zda by nemohla být reálná společná řešení. Ruku v ruce by se měla připravovat třídírna odpadu,“ uvedl Kortyš.

Vláda loni podpořila nový odpadový zákon. Ten by měl částku za odložení odpadu postupně zvyšovat. Už v roce 2021, kdy by měl zákon začít platit, bude poplatek osm set korun za tunu, každý rok pak vzroste až na 1 850 korun za tunu v roce 2030.

Zároveň ministerstvo životního prostředí posunulo cíl, do kterého chce skládkování omezit, z roku 2024 na rok 2030. Nicméně není vyloučeno, že například důležitá skládka v Nasavrkách bude muset být zavřena mnohem dříve.

„Zda bude legislativně stanoven konec skládkování na rok 2024, 2030, či eventuálně na jiný čas, rozhodne parlament novelou zákona o odpadech. V každém případě je potřeba se na konec skládkování připravit. Evropská komise se netají záměrem zavést vysoké poplatky za skládkování,“ uvedl lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek.

Podle lídra Pirátů Daniela Lebdušky by měl kraj vytipovat strategická místa v kraji, kde by měly vzniknout buď ekologické spalovny, nebo používat odpad k dalšímu zpracování ve výrobních závodech.

„Víme o tom, že například cementárna v Prachovicích chce rozšířit svou stávající spalovnu, také se mluví o spalování odpadu v Opatovicích. Proti tomu nic nemáme, ale jen za předpokladu, že to nesníží životní úroveň místních a bude tomu předcházet diskuse,“ uvedl Lebduška.

Kraj má hrát roli koordinátora, soudí politici

Lídr koalice 3PK (ČSSD a Společně pro kraj) hejtman Martin Netolický upozorňuje, že spalovnu musí vybudovat a provozovat někdo jiný.

Jak by měl kraj reagovat na konec skládkování? Koalice ODS a TOP 09, hnutí ANO, 3PK i Piráti vidí roli Pardubického kraje v podpoře stavby zařízení na spalování a energetické využití komunálního odpadu. Koalice Trikolora-Soukromníci by podpořila vznik menších spaloven. Starostové chtějí klást důraz na pomoc obcím s výběrem vhodného systému odpadového hospodářství. SPD soudí, že konec skládkování představuje úkol spíše pro obce.

„Není ve finančních možnostech kraje, aby stavěl tato zařízení. Jedná se primárně o záležitosti soukromých subjektů ve spolupráci s městy a obcemi. Můžeme ovšem sehrát důležitou roli koordinátora příprav na vybudování nových kapacit,“ uvedl Netolický.

Zařízení pro energetické využití odpadu by podpořil i lídr ANO Martin Kolovratník.

„Osobně tuto záležitost podporuji, jako ideální vidím lokalitu elektrárny Opatovice. S vedením jsem již osobně jednal a jsem připraven zahájení příprav podpořit. Role kraje může být aktivní ve věci debat s občany, moderování diskuse mezi obcemi a provozovatelem,“ napsal.

Někteří lídři ale soudí, že role kraje by měla být jiná. „Konec skládkování vláda odložila na rok 2030 a nemyslím si, že to bude až tak horké. V praxi se změny dotknou především obcí, které by měly své občany motivovat k vyššímu třídění odpadů,“ uvedl Tomáš Fadrný kandidující za SPD.

„Nyní je to především na obcích, které se budou připravovat na třídění. Odpadové firmy budou muset posílit kapacity na dotřídění odpadů a zpracovatelské firmy na vhodnou recyklaci. V této oblasti by měl mít hlavní slovo stát a také pobídky by měly jít ze strany státu,“ soudí Michaela Matoušková (STAN).

Lídr koaliční kandidátky Trikolora-Soukromníci Petr Bajer si myslí, že není třeba vymýšlet žádné „mamutí“ fabriky.

„Cesta je pro města či sdružení obcí ve vybudování menších regionálních spaloven na komunální odpad. Ty pak mohou teplem nebo elektrickou energií investice samosprávám vracet,“ napsal.

Jan Foldyna z KSČM míní, že je třeba vyhodnotit přijatý Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje na léta 2016-2025 a aktualizovat jej na současné podmínky.

„Pokud se ale chceme opravdu posunout vpřed a získat konkurenční výhodu, tak by kraj, případně větší města měly přemýšlet o pořízení velké separační linky, která by ulevila především od plastového odpadu, a ten nadále zpracovávat,“ uvedl Daniel Lebduška (Piráti).