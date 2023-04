Pardubičtí se obávají verdiktu o spalovně, petici podepsalo 11 tisíc lidí

Zásadní verdikt je na spadnutí. Podle zástupců pardubické radnice by ministerstvo životního prostředí mělo ještě v dubnu zveřejnit závěr z listopadového veřejného projednání spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Pokud stanovisko bude kladné, firmě AVE CZ se otevře cesta k opravě dávno odstavené spalovny. V opačném případě by šance společnosti patřící do portfolia majitele fotbalové Sparty Daniela Křetínského padaly směrem dolů.

„Celé to zase trvá. Původně mělo být známo rozhodnutí do dubna. To se nestihlo. Snad to tedy přijde brzy a bude to pro Pardubice pozitivní,“ uvedl bývalý pardubický zastupitel Jan Linhart, který proti spalovně v Rybitví bojuje dlouhé roky.

„A taky mám obavu, že pokud úředníci nebudou spokojeni s dokumentací firmy a námitky lidí uznají, vrátí jim to k přepracování a pojedeme celé kolečko zase od začátku,“ doplnil Jan Linhart.

Tento scénář skutečně hrozí a mají z něho obavy i na pardubickém magistrátu. „Nyní je to bohužel ze strany státu nastaveno tak, že se uskuteční veřejné projednání, z něhož vzejdou námitky, a následně je dokumentace vrácena k doplnění. Zpracovatel poté dokumentaci právě na základě podaných připomínek přepracuje, znovu podá žádost, znovu se koná veřejné projednání a takto je to pořád dokola,“ povzdechl si primátor města Jan Nadrchal

Taková praxe se mu vůbec nelíbí. „My svými námitkami vlastně firmě radíme, jak to udělat, aby konečně legislativou prošla,“ doplnil politik z hnutí ANO.

Radní města ze strachu z pálení chemikálií na návětrné straně města podpořili i sbírání petičních hlasů proti spalovně. Nakonec se jich podařilo dát dohromady zhruba 11 tisíc. To je sice o 40 tisíc méně než před třinácti roky, kdy se petice konala poprvé, ale i tak mají svazky jmen s podpisy doručené minulý týden do Senátu svou váhu.

„Stále věříme, že ministerstvo nebude brát naše argumenty i hlas veřejnosti na lehkou váhu. Přeci jen zde jde o zdraví lidí a naše připomínky k přepracované dokumentaci jasně dokazují, že spuštění spalovny bude mít zásadní vliv na životní prostředí,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová, která spolu s primátorem jela osobně podpisy do Senátu předat.

20 tisíc tun odpadu, 7 500 provozních hodin

Společnost AVE CZ chce v Rybitví spalovat až 20 tisíc tun průmyslového a nemocničního odpadu za rok, což s dvoutýdenní odstávkou představuje ročně 7,5 tisíce provozních hodin.

Projekt má zahrnovat stavbu nové provozně administrativní budovy s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů, modernizaci příjmu odpadů s rekonstrukcí příjmu kapalných odpadů a sanaci bunkru na pevné odpady. Součástí jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy nebo výstavba nové rotační pece a parního kotle.

„Plánovaná spalovna bude stát na nejmodernějších technologiích, které jsou dnes ve světě dostupné. Bude doplněna několikastupňovým čištěním spalin tak, aby splnila do posledního detailu přísné emisní limity. Autorizované studie také dokládají, že nedojde k jakémukoli ohrožení zdraví obyvatel ani životního prostředí,“ uvedl jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Ministerstvo životního prostředí nyní na základě listopadového veřejného projednání vyhodnocuje všechny získané podklady a následně vydá závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na životní prostředí přípustná, či nikoliv.