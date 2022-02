Zásadní argumenty proti spalovně na Pardubicku jsou jedy a kamiony

Už podruhé v historii se lidé mohli vyjádřit k tomu, co si myslí o plánu firmy AVE CZ na pálení toxického odpadu v Rybitví.

A podruhé projekt na likvidaci 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně na západní straně Pardubic tvrdě torpédovali. Během 11 hodin dlouhé debaty zazněly desítky výhrad, na které se zástupci firmy AVE CZ snažili někdy úspěšně více, někdy méně odpovídat. Redakce MF DNES vybrala pět nejzásadnějších argumentů proti spuštění zařízení, které je odstaveno přesně 18 roků.

1. Doprava

Pardubice i jejich blízké okolí jsou dopravně přetížené už roky. Městu chybí byť jen jediný silniční obchvat, a tak většina vozů musí jezdit přes město. Z druhé strany vede cesta ke spalovně zase přes Lázně Bohdaneč, které bojují proti jízdě kamionů přes lázeňské městečko také dlouhodobě.

„Neočekáváme nějaký zásadní vliv na dopravu. Odhadujeme, že do areálu či z něj denně pojede zhruba 30 kamionů,“ uvedla za zpracovatele dokumentace EIA pro firmu AVE CZ Věra Tížková.

Zástupci samosprávy i běžní lidé si však myslí, že 30 kamionů denně není vůbec málo a navíc berou v potaz, co se v kamionech bude vozit. Mají tak strach třeba z havárie, která lehce může přerůst v ekologickou nehodu lokálního významu.

„Provoz spalovny by vyvolal více než 12 tisíc jízd aut ročně, a tedy přinesl další poškozování zdejších silnic i ovzduší,“ uvedl v debatě bývalý inspektor životního prostředí a pardubický zastupitel Miroslav Rubeš, který proti obnově zařízení už dlouho bojuje.

2. Havárie

Nutno zdůraznit, že ve spalovně v Rybitví nechce firma AVE CZ pálit odpad komunální, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale ten nebezpečný. A to z logiky věci s sebou nese další rizika. Mezi ně patří podle odpůrců stavby i větší pravděpodobnost havárie. Na to upozornil třeba starosta Srnojed Pavel Králíček, který si pamatuje celý zhruba desetiletý provoz spalovny pod záštitou firmy Synthesia.

„Zažili jsme havárii ve spalovně a nic příjemného to nebylo. Bydlíme pár stovek metrů od komína. Zajímalo by mne, zda někdo z předkladatelů bydlí také v okolí spalovny a poradil by nám, jak máme v případě nehody chránit naše rodiny,“ uvedl Králíček. „Bydlím asi dva kilometry od ostravské spalovny a nijak netrpím. Řekla bych, že si lidé časem zvyknou,“ odpověděla za firmu AVE CZ Věra Tížková.

Takový argument se však nelíbí třeba doktorovi přírodních věd Antonínu Novákovi, který proti spalovně také veřejně protestoval. Ten má obavy hlavně z toho, že se do spalovny bude vozit natolik různorodý materiál, že jeho smíchání může vyvolat havárii.

„Moje námitka se týkala testů slučitelnosti odpadů. Podle nařízení je nutné tuto slučitelnost testovat prováděním zkoušek, což je vzhledem k heterogenitě a množství kombinací odpadů v jejich úložišti neproveditelné. Oprávněnost této námitky uznal i Vladimír Ucekaj, který mi oponoval za společnost AVE CZ. Pro ni totiž zpracovával dokumentaci k projektu zmíněné spalovny,“ řekl Novák a upozornil, že nevhodná kombinace odpadů v peci může vyvolat v krajním případě i výbuch: „Pokud by se testy slučitelnosti neprováděly, může dojít podle zmíněného předpisu k polymeraci, vzniku plynů, exotermické reakci, rozkladu. Jen doplním, že jedním z typů exotermní reakce může být i výbuch.“

3. Kvalita vzduchu

Pardubice jsou dopravním uzlem. Navíc je ve městě už historicky usazen chemický průmysl. To vše má za následek nižší kvalitu ovzduší. Byť se postupem času mírně zlepšuje, stále patří k těm horším v zemi.

I to je jeden z argumentů proti obnově spalovny. „Poukázal jsem na to, že vlivem nízkého komína (50,2 metru) by došlo k rozptýlení škodlivin v blízkém okolí spalovny. Firmě ale taková situace nevadí. Do ovzduší by spalovna každoročně vypustila desítky tun škodlivin včetně nezanedbatelného množství karcinogenních látek,“ uvedl Miroslav Rubeš.

Zástupci firmy AVE CZ oponovali tvrzením, že spalovna by dodržovala nejpřísnější limity a také že úspěšně provozuje spalovnu nebezpečných odpadů v Kralupech nad Vltavou, kde také není příliš daleko od zástavby. Avšak podle radního Pardubic Víta Ulrycha z KDU-ČSL, který pracuje jako onkolog, jsou Pardubice už nyní místem, kde je nadprůměrný výskyt rakoviny, a nebylo by tak odpovědné přidávat další zdroj znečištění.

„Pardubice jsou nadměrně zatíženy chemickým průmyslem již nyní. Z toho plyne nadprůměrná zátěž rakovinových onemocnění v naší oblasti. Z dat Zdravotnické ročenky z roku 2018 vyplývá, že jedním z nejpostiženějších regionů z hlediska výskytu zhoubných novotvarů je okres Pardubice. Je na tom nejhůř v Česku. A to jak u mužů, tak u žen. U mužů dokonce ještě výrazněji. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se tu ročně objeví 1 300 případů rakoviny, celorepublikový průměr je přitom o třetinu nižší,“ uvedl Vít Ulrych.

4. Zařízení není potřeba

Dalším často opakovaným argumentem proti spalovně byly pochyby o její potřebě. Podle zástupců firmy AVE CZ je právě u Pardubic více než žádoucí. „Máme už spalovnu v Kralupech nad Vltavou, která pálí 18 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně a provoz je přetížen. A to hlavně kvůli zdravotnickému materiálu související s epidemií covidu. Pálíme tam i nemálo odpadu z Pardubického kraje. Tento druh odpadu se tak z regionu vozí po celé republice. Kraj tedy takové zařízení potřebuje,“ uvedla Olga Šmídlová, prokuristka společnosti AVE CZ.

Na druhé straně oponenti namítají, že třeba v areálu Synthesie vzniká jen minimum odpadu, který by se do spalovny hodil, a že většina materiálu k pálení by se musela dovážet z celé republiky.

Zvlášť důrazně se ozval zastupitel obce Rybitví Darek Horník: „V Synthesii nic k pálení není, vše se bude dovážet. Jak si můžete dovolit vozit k nám do obce nebezpečný odpad třeba z Hradce Králové? To je stejně silný argument, jako ten váš, že z Pardubic vozíte odpad do Kralup. Navíc to je dočasné, protože spalovna zdravotnického materiálu, který se tam vozí, bude brzy v pardubické nemocnici obnovena.“

Podle Rubeše existuje možnost pálit nebezpečný odpad jinde v kraji: „V Pardubickém kraji jsou provozovány dvě spalovny odpad, a také v prachovické cementárně se spalují desítky tisíc tun odpadů ročně. Provozování rybitevské spalovny považuji za nepřijatelné zejména pro bezprostřední blízkost obydlených domů.“

5. Spalovnu nelze přestavět

Poslední argument se laické veřejnosti možná bude zdát nejslabší, ale v konečném verdiktu ministerstva životního prostředí, který výsledek posouzení vlivu stavby na její okolí oznámí během jara, může mít největší vliv.

Podle několika oponentů je totiž dokumentace firmy špatná od základů, a to kvůli tomu, že počítá s modernizací zařízení. Ta ale prý nebude možná. Roky odstavená spalovna je totiž v dezolátním stavu a těžko půjde z ní něco použít. Spíše to vypadá, že se bude muset stavět celá znovu. A to by pro firmu mohl být před úředníky problém.

„Z původní spalovny nezbude vlastně nic. I rotační pec má být nová, původně se měla modernizovat ta stávající. Tři roky má spalovna poškozenou střechu, je to patrné z leteckých snímků. Vše vevnitř bude zničené,“ uvedl Darek Horník, který tak upozorňoval na to, že fakticky nepůjde o rekonstrukci, ale o novostavbu.

Nyní se čeká, zda firma dostane kladné stanovisko k dokumentaci EIA. Avšak i kdyby ho získala, zdaleka to neznamená, že by se v dohledné době stavělo. Například zástupci magistrátu už dopředu avizují, že spuštění spalovny budou všemožně blokovat tím, že budou jednotlivé kroky v povolovacím procesu napadat soudně.

A to je v České republice velmi účinná taktika.