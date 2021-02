Milion korun za matčin smrtelný pád z koně dcera nedostane, rozhodl soud

„Žalovaná strana prokázala, že nezanedbala při dozoru potřebnou pečlivost. Škodě v daném případě nešlo předejít, neboť se jednalo o neočekávané počínání klisny,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Okresního soudu v Pardubicích Lukáš Kratochvíl.



Žalobkyně i její právník se k verdiktu soudu odmítli vyjádřit. Rozsudek není pravomocný.



Podle právního zástupce hřebčína neměla žaloba od samého začátku šanci na úspěch.

„Hřebčín učinil maximum možného jak pro bezpečnost koní, tak jezdců i diváků. Zjišťoval jsem, jak jsou zajištěny podobné akce v zahraničí. V Kladrubech je toto zabezpečení na špičkové úrovni. Zjišťoval jsem, jak podobné akce zajišťují v Itálii, Velké Británii nebo Rakousku. Mnoho z nich ani takovou bezpečnost nedosahuje,“ řekl advokát hřebčína Jiří Schüller.

U soudu vyvrátil i tvrzení žalující strany, jejíž svědci u soudu vypověděli, že klisna, kterou hřebčín ženě zapůjčil, byla na jezdkyni velká a navíc byla nervózní, třmeny neměly klasické vybavení a sanitka přijela k ženě pozdě.

„Jaká je maximální přípustná výška koně, to je vzhledem k projednávanému případu naprosto bezvýznamné. I ředitel hřebčína zde uvedl, že velikost klisny byla standardní,“ řekl Schüller.

Odškodnění bývá nižší, upozorňoval soud

Soud dal jeho argumentům zapravdu. „Svědci měli informace v zásadě zprostředkované od jezdkyně, podivovali se nad malým sedlem a třmeny. Tato tvrzení zůstala v rovině spíše spekulací, nebyly prokázány žádnými relevantními důkazy,“ řekl Kratochvíl.

Podle něj nebylo ani prokázáno, že by Hubertovu jízdu narušil dron, jak se pokoušela tvrdit žalující strana. Také sanitka s lékařkou dorazila včas, bohužel následky pádu byly smrtelné.

Soudce zároveň podotkl, že odškodnění se v obdobných případech v milionovém řádu nepohybuje. Již na začátku hlavního líčení naznačoval na případech tragických úmrtí při autonehodách, že pozůstalí dosahují statisícových odškodnění.

Žalobkyně však trvala na milionu korun. „Mamka pro mě byla nejbližším člověkem, milion je málo na to, co pro mě znamenala,“ řekla při výpovědi.

Soud připodobňoval případ k odškodňování po autohaváriích, jiný podobný totiž v judikatuře nenalezl.

„Pokud mi je známo, tak s ohledem na poměrně krátkou účinnost občanského zákoníku, kde je nově upravena právní odpovědnost, jsem nezjistil žádné podobné rozhodnutí. Pokud by však případ dospěl do odvolacího nebo dovolacího řízení, tak by mohl získat precedentní status,“ řekl Kratochvíl.

Náklady na soud žena platit nemusí

Ačkoli soud ženě nevyhověl, rozhodl, že žalobkyně nebude hradit soudní náklady. „Pokud žalobkyně nebyla úspěšná se žalobou, tak ještě aby jí soud dal hradit vysoké náklady, to by soudu přišlo jako nepřiměřená tvrdost a nespravedlnost k okolnostem daného případu,“ řekl Kratochvíl.

Nešťastný pád z koně šetřila také policie, která však neshledala trestně právní odpovědnost a věc odložila.

Klisna absolvovala krátce před osudnou Hubertovou jízdou dvě další. Tu první pořádal hřebčín pro zaměstnance, kde ji prověřil zkušený jezdec profesionál, při druhé ji sedlal učeň kladrubského učiliště. Až poté byla klisna zapůjčena veřejnosti.

Dcera zemřelé ženy sama sledovala celou jízdu z kočáru pro publikum. Z něj pak viděla, jak matka na louce u hřebčína s pětapůlroční klisnou překonala první překážku, druhou objela a třetí překonala.



„Na překážky klisna brzdila, jednou dokonce předjela i mastera, tedy toho, kdo celou jízdu vede. To se přitom nesmí. Na čtvrté se to stalo,“ popsala u soudu žena.