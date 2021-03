Obcházeli nařízení, dotaci si nezaslouží, vzkázali politici skiareálu

Skiareál v Dolní Moravě před třemi týdny oznámil, že otevře sjezdovku. Lanovku pro běžkaře, turisty nebo skialpinisty ale záhy na výzvu policie zastavil. Vyvážení lyžařů rolbou na kopec pokračovalo dál.

Teď na to možná resort Dolní Morava doplatí. Zastupitelé Pardubického kraje oproti původnímu očekávání nerozhodli, že do Dolní Moravy půjde dotace milion korun, jak navrhla krajská vláda.

Zastupitel kraje David Švec (ANO) řekl, že není vhodné podporovat střediska, která obcházejí vládní nařízení, byť je přímo neporušují.

„Na Facebook si pověsí Dolní Morava výzvu: Pojďte, vytáhneme vás rolbou, je to bez problémů, pěkně se tady shlukujte. Měla by taková střediska dostávat podporu Pardubického kraje? Myslím, že jdou proti zájmům Pardubického kraje, nemocnice praskají ve švech,“ uvedl Švec.

Šéf resortu Martin Palán řekl, že středisko zákon neobchází a lanovku neprovozuje, i když by mohlo.

„Omezení dodržujeme, v podstatě i podporujeme. Jen nerozumíme tomu, proč mají tíhu nést lyžařská střediska, když ohnisko je někde jinde, v průmyslových podnicích,“ uvedl Palán.

Areál je přesvědčen, že provoz lanové dráhy byl možný v rámci dopravní obslužnosti veřejné služby turistického významu a nesloužil k přepravě lyžařů. Právě na tuto službu také resort uzavřel se zastupiteli obce smlouvu o dopravní obslužnosti.

Podobně to řešila lanová dráha města Krupka či lanová dráha na Pustevny. Výzvy policie ale v Dolní Moravě uposlechli. Až do konce února jen vyváželi lyžaře na kopec pomocí lan a rolby.

„Rolbou tahají ve spoustě střediscích jak u nás, tak v zahraničí, sám ministr vnitra Jan Hamáček to označil za věc, která neporušuje vládní nařízení,“ řekl Palán.

Milion na světový pohár, který se neuskutečnil

Do Dolní Moravy měl původně přijít milion korun z krajského rozpočtu na ubytování účastníků premiérového závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Kvůli pandemii se akce v únoru neuskutečnila.

Český svaz lyžařů proto požádal, aby již zaslané peníze mohly být použity na zaplacení tří nových startovacích platforem pro závodníky, bezpečnostních sítí i terénních úprav.

Krajští radní s návrhem lyžařů souhlasili. „Světový pohár má určitou váhu, na poslední chvíli zrušit tuto akci není úplně fér,“ řekl krajský radní Alexandr Krejčíř (ODS). Peníze by podle něj sloužily k tomu, aby se v Dolní Moravě mohly pořádat akce evropského a světového charakteru.

Zastupitelé ale kritizovali i skutečnost, že jiní žadatelé o dotace nebyli tak úspěšní jako lyžaři.

„Toto byla jediná dotace, která bude proplacena. Jakým způsobem se k tomu mají postavit další žadatelé o dotace? Mají si změnit titul dotace, přepracovat, požádat o stejnou částku a bude jim to také schváleno?“ zeptal se zastupitel Pirátů Daniel Lebduška.

Jasnou odpověď nedostal. Radní Krejčíř návrh na schválení dotace stáhl s tím, že zastupitelům připraví doplněné podklady.

Dolní Morava se neocitla uprostřed politického sporu o dotaci asi náhodou. Resort je dlouhodobě spojen s hejtmany ČSSD Radko Martínkem a Martinem Netolickým. Ten první přispěl k tomu, že zimní středisko získalo od státu a EU 220 milionů korun na vybudování nového areálu.

Ten druhý středisko nejen podporuje, ale koupil si v minulosti od majitele resortu developera Jiřího Rulíška pozemek, na němž si postavil rekreační dům. Opoziční ANO v minulém volebním období kritizovalo krajské dotace, které tečou do resortu. I kvůli tomu se developer před čtyřmi roky rozloučil se slíbenou částkou 2,5 milionu korun z kraje.

Opozice před krajskými volbami také kritizovala, že kraj investuje do silnic v Dolní Moravě místo do zubožených okresek ve vnitrozemí. Zástupce hnutí Andreje Babiše to v kampani tepal jako zvýhodňování těch, kteří si žijí nad poměry.

„Na pozadí takovýchto silnic chce kraj vrazit další miliony do tichého asfaltu k lyžařskému středisku pro boháče. Proč asi? Pro mne nepřijatelné,“ uvedl tehdy poslanec ANO Martin Kolovratník.