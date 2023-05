Pardubické náměstí Republiky se změní, lidé si sami mohou říct jak

První připomínky už mají projektanti zapsané v blocích, nyní se chystá druhá várka. Poprvé se lidé z Pardubic mohli vyjádřit k tomu, jak by nově mělo vypadat náměstí Republiky, v únoru. A návrhů padalo dost. Asi nejčastěji zaznívala výhrada proti tomu, že místo je nyní poměrně dost vydlážděné a o zeleň se prakticky stará jen jeden strom u divadla a pak trávník vedle kostela sv. Bartoloměje.

„Vnímáme, že zejména v letním období je v tomto území nedostatek stinných míst a že zde lidem chybí také pobytová kvalita, tudíž nemají důvod se na náměstí více zdržovat,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO a připustil, že výtky lidí dávají logiku.

Značnou část náměstí nyní tvoří čtyřproudová silnice, která obstarává spojení mezi západním a východním cípem města. Ulevit by jí výrazně měl plánovaný severovýchodní obchvat města, který Ředitelství silnic a dálnic začalo v zimě stavět.

„Právě na absenci zeleně spolu s dopravní zátěží, která by měla být redukována, se chceme v rámci revitalizace náměstí Republiky zaměřit. Projekt počítá s větším množstvím zeleně, aby prostranství bylo pro veřejnost více atraktivní. S týmem architektů nyní ladíme detaily návrhu, abychom se co nejdříve mohli posunout k samému projektování,“ doplnil primátor Nadrchal.

Architekti z týmu jih.architekti, kteří pro město podobu přeměny náměstí zpracovávají, mají za sebou jednání s dotčenými orgány a k dispozici již mají také výsledky z dotazníkového šetření.

Schůze naváže na dotazníky

Veřejnost tak bude mít dnes možnost seznámit se s téměř finálním návrhem. Schůzka bude od 17 hodin ve Společenském sále radnice.

„Touto schůzkou tak navážeme na výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu března a dubna. Jeho prostřednictvím se nám podařilo získat vyjádření od zhruba 450 lidí, kteří v rámci dotazníku hodnotili současná pozitiva a negativa tohoto území, případně nám do poznámky napsali další tipy na změny,“ uvedl za autory návrhu revitalizace Matěj Šebek.

Podle něj lidé v dotazníku nejvíce ocenili historické a architektonicky hodnotné budovy v této části města a velkorysost prostoru před Východočeským divadlem.

„Naopak nejhůře vnímaná je intenzivní dopravní zátěž a nepříjemné klima v letních měsících. Řada lidí by zde také ocenila vodní prvek,“ řekl Šebek a dodal, že jedním z pozitivních bodů, který toto území dělá tak významným, je napojení na historické centrum, park, kulturní instituce či obchody a zastávky MHD.

Přesný začátek stavby zatím není stanoven. Hodně bude záležet na tom, zda politici budou schopni sehnat na projekt evropské dotace. „Co se financování revitalizace náměstí Republiky týče, budeme usilovat o získání dotace z ITI Hradeckopardubické aglomerace, případně některé z dotačních výzev státu,“ dodal primátor.

Dá se tak počítat s tím, že by se politici pustili do projektu až ve chvíli, kdy bude hotový severovýchodní obchvat města. A to by mělo být přesně za dva roky.

Proměnou by mělo projít i Bělobranské náměstí, které je na východní straně historického centra. Od minulého volebního období o to usiluje zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa. Chce, aby bylo společenskou zónou, ne jen parkovištěm a místem pro kontejnery. Podařilo se tam zprovoznit městskou pumpu, na další záměry zatím nedošlo.

„Mohl by tam být pod stromy mobiliář, předzahrádky, tržní místo a herní prvek pro děti u pumpy vedle sochy Jana Nepomuckého,“ řekl zastupitel Jirsa. Parkování by nadále bylo na jižní a západní straně náměstí, další místa by se doplnila v Labské ulici a v ulici Na Třísle.