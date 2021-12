Politici stále nevědí, co s podchodem v centru Pardubic. Zavřený je šest let

Podchod v centru Pardubic existuje už bezmála půl století, slavnostně se otvíral 5. listopadu 1973.

Ovšem dá se říct, že soudruzi tehdejším rozhodnutím o výstavbě propojky svým nástupcům na radnici mnoho radosti nenadělali. Podchod vlastně v posledních desítkách let téměř nesloužil k původnímu účelu a v poslední době musí být dokonce zavřený kvůli havarijnímu stavu. A politici si lámou hlavu, co s objektem bude dál.

„Možností je hned několik, ovšem ani jedna nevyčnívá svou výhodností. Bude na zastupitelích, aby rozhodli. Nebude to snadná volba,“ přiznává určitý stupeň bezradnosti náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Podchod je zavřený už od roku 2015. Městští architekti by ho dokonce nejraději chtěli zrušit.

„Sice tam mohou být třeba menší obchody, ale není tam přirozené osvětlení, a prostory tak nejsou vhodné z hlediska hygieny práce. V podchodu by třeba mohly být veřejné záchodky, dnes už bývají bez obsluhy,“ uvedl Aleš Reiský z odboru hlavního architekta.

Podle náměstka Kvaše jsou ve hře i další možnosti. Jako ta nejlevnější se jeví zasypání.

„To by nestálo žádné velké peníze, ovšem je to proces nevratný,“ uvedl Kvaš s tím, že se stavbu nabízí i opravit a využít pro potřeby města nebo komerci. „Další možností je ho zakonzervovat a čekat, jestli někoho nenapadne něco lepšího než nás,“ dodal Kvaš.

Podle něj se do oprav podchodu nikomu moc nechce, protože by znamenaly uzavírku frekventované silnice u Zelené brány. Ta je pro provoz v centru města nezbytná a její zavření by jistě způsobilo kolaps na „rychlodráze“.

Silnice vedoucí kolem silničního koridoru by totiž byla rázem jediná, kterou by se lidé mohli dostat v Pardubicích ze západu na východ.

„Konstrukce je narušena vlhkostí, dovnitř zatéká. Podchod lze opravit jedině svrchu. Jinak statika je v pořádku, je to poctivá betonová stavba. Je potřeba opravit jenom izolace,“ řekl Petr Kvaš.

Už dříve politici přitom říkali, že oprava podchodu a uzavření silnice jsou možné pouze v případě, že bude stát severovýchodní obchvat města. Silnice z Polabin na Dubinu se však ještě ani nezačala stavět. Snad příští rok.

Kvůli podchodu se město i soudilo, muselo dát výpověď z nájmu podnikateli Václavu Reindlovi, který tam provozoval restauraci Kra Kra.

Měl smlouvu do října 2018 a požadoval náhradu za ušlý zisk. Podnikatel požadoval po městě zhruba 7,7 milionu korun, později částku o jeden milion snížil. Soud nakonec nedávno rozhodl o odškodném 845 tisíc korun.

Náměstí Republiky dostane novou podobu

Vedení radnice navíc plánuje i kompletní opravu náměstí Republiky. Podle architektů by se mělo změnit prakticky vše od systému parkování přes úpravu zeleně až po dlažbu. Město už má zpracovanou koncepci plánované opravy.

„Jedná se o vizuální scelení prostoru, odstranění rušivých fragmentů, jako je nevyužívaný trávník, nevyhovující mobiliář, parkování u paty kostela,“ řekl Aleš Reiský.

Náměstí by podle něj mělo mít velkoformátovou dlažbu, podobnou té na třídě Míru, a zvažuje se vysázení skupiny stromů. K tomu náleží i dopravní úpravy rušné ulice, která územím vede.

„Je možná změna přechodu, byl by širší a kapacitnější, dá se upravit vizuálně použitím podobného materiálu jako na třídě Míru a posílit interval na semaforech ve prospěch chodců,“ řekl Reiský, který upozorňuje na to, že náměstí je vlastně vstupem do městské památkové zóny, a zaslouží tak velkou pozornost.

Podle náměstka primátora Kvaše by město mohlo změnit i systém pruhů na silnici. Ve směru od Jahnovy třídy plánuje jeden pruh vyhradit pouze pro autobusy a cyklisty.

„Denně tady projedou tisíce cyklistů, potřebují se dostat do centra na třídu Míru. Posledních 100 metrů bychom je dali do společného pruhu s autobusy,“ doplnil Kvaš, který má však na stole ještě jeden podobný projekt i problém.

Urbanista: Podchod ani nadchod nerušte

Radnice totiž chce opravit Palackého třídu a u ní si zase není jista, zda by na ní měl zůstat nadchod, který vede do Paláce Pardubice. Zatím je ve hře jeho zachování i zbourání. Za nadchod i podchod už však třeba bojuje bývalý zastupitel města a architekt Milan Košař.

Podle něj rušit jakékoliv mimoúrovňové křížení se silnicí v centru přetíženém auty je hloupost.

„Mně se tyto plány vůbec nelíbí. V době sílící silniční dopravy je každé mimoúrovňové křížení v ulicích dobré. Ovšem my v Pardubicích na to jdeme jinak. Nejprve zavřeme podchod, dokonce ho chceme zasypat, a pak zase zbouráme lávku,“ uvedl vystudovaný urbanista Košař.