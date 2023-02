Pardubice chtějí hezčí okolí Zelené brány, zapojit se může i veřejnost

Pardubice se chtějí pustit do obnovy okolí Zelené brány. Výrazně se bude měnit systém parkování. Auta by měla zmizet především od kostela sv. Bartoloměje tak, aby bylo víc prostoru pro zeleň.

„Radnice chce do přípravy návrhu stavby zapojit také veřejnost, pro kterou spolu s budoucími autory návrhu chystá pracovní setkání nad mapou tohoto území, které se bude konat 14. února od 17 hodin přímo na náměstí Republiky,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková.

Připravovaný návrh by měl zodpovědět otázku, na kterou zastupitelé raději ještě ani nehledali odpověď, totiž co udělat se zavřeným a nevyužívaným podchodem u Zelené brány, jehož vstupy momentálně jen hyzdí náměstí.

„Naším cílem je vizuální sjednocení prostoru, které bude zahrnovat také kompoziční a materiálové scelení plochy. Návrh stavby má redukovat nadbytečné objekty, které prostor tříští, a plochu naopak doplnit o novou výsadbu s vazbou na sídelní zeleň města. Celé území by měl navíc doplnit vhodně zvolený mobiliář, který zde pomůže vytvořit odpočinkovou zónu,“ řekl primátor města Jan Nadrchal.

Podle něj odborníci při přípravě projektu použijí jako podklady Koncepční studii veřejných prostranství městské památkové rezervace v Pardubicích, kterou pro město zpracoval MCA atelier, a také tepelnou mapu města.

Kromě zmíněných studií chtějí radní také slyšet názory lidí na to, jak má okolí obchodního domu Grand a divadla nově vypadat. „Plánujeme spolu s týmem architektů, kteří pro město návrh rekonstrukce připravují, setkání s veřejností nad mapou dotčené části náměstí Republiky. Chceme znát, co v této lokalitě občané vnímají jako pozitivní, nebo naopak negativní a jaká je jejich představa budoucí podoby tohoto území. Všechny své poznatky přitom budou účastníci zakreslovat přímo do mapy,“ doplnil Nadrchal.

Přesný začátek stavby zatím není stanoven. Hodně bude záležet na tom, zda politici budou schopni sehnat na projekt evropské dotace. „Co se financování revitalizace náměstí Republiky týče, budeme usilovat o získání dotace z ITI Hradeckopardubické aglomerace, případně některé z dotačních výzev státu,“ dodal primátor Jan Nadrchal.

Tým architektů se chce zaměřit hlavně na to, aby území dobře sloužilo chodcům a cyklistům. „Náměstí by mělo jako ‚předpokoj‘ historického jádra v budoucnu lépe sloužit tak, aby tu byl dostatek prostoru pro pohyb lidí, protože dnes bohužel převládá motorová doprava. Věříme, že pečlivým očištěním a kultivováním tohoto památkově hodnotného místa můžeme vytvořit přehledný, bezpečný a lépe prostupný veřejný prostor doplněný o kvalitní smysluplnou zeleň,“ řekl za tým jih architekti Matěj Šebek.

Opraví se i Bělobranské náměstí

Proměnou by mělo projít i Bělobranské náměstí, které je na východní straně historického centra. Od minulého volebního období o to usiluje zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa. Chce, aby bylo společenskou zónou, ne jen parkovištěm a místem pro kontejnery. Podařilo se tam zprovoznit městskou pumpu, na další záměry zatím nedošlo.

„Mohl by tam být pod stromy mobiliář, předzahrádky, tržní místo a herní prvek pro děti u pumpy vedle sochy Jana Nepomuckého,“ řekl zastupitel Jirsa. Parkování by nadále bylo na jižní a západní straně náměstí, další místa by se doplnila v Labské ulici a v ulici Na Třísle.

Bělobranské náměstí je druhé nejstarší v Pardubicích. Předměstí s náměstím založil v roce 1507 Vilém z Pernštejna. Jeho proměna se nabízí, kousek dál bude letos dokončena nákladná modernizace Automatických mlýnů, v nichž budou dvě galerie nebo polytechnické dílny.

„Bělobranské náměstí zasluhuje naši pozornost jako přirozená spojnice historického centra a Automatických mlýnů,“ dodal Jirsa.

Vše nyní probere dopravní komise města, v níž jsou zastoupeni členové všech politických uskupení. Náměstek primátora Jan Hrabal z ANO věří, že se domluví na rozumné variantě. „Stanovisko dopravní komise pro nás bude stěžejní,“ řekl Hrabal.