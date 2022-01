Inovativním hasičákem ve tvaru štítu chce architekt Kokeš dobýt svět

Už se v interiérech nemohl dívat na často překážející charakteristicky zavalité červené nádoby, které za posledních možná 200 let svoji podobu nezměnily. Vyvinul proto designový produkt, který vychází z potřeb architekta na zachování čistoty designu a prostředí.

Příběh roku Přemysl Kokeš se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

„Mým cílem bylo vytvořit hasičák, který bude pěkný a zároveň ergonomický, tedy praktický k užívání. Už nebude schovaný někde ve skříňce, ale stane se interiérovým doplňkem a bude na dosah pro životně klíčové vteřiny. Tak proč by měl být ohavný,“ ptá se Kokeš, kterého design provází celý život.

Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě, odkud se přesunul do Prahy na studium designu na VŠUP v ateliéru Otakara Diblíka, na jehož radu přestoupil na architekturu. Během svého života prošel vzestupy i pády, ale nikdy to nevzdal. Kromě nápadu s transparentní střechou ho neodradil ani vývoj nového hasičáku, který trval tři roky.

„Jenom najít dokonalý tvar byl proces zhruba na rok. Sebralo mi to ohromné množství času, prostředků na vybudování továrny. Vše živíme se společníky z projekční a stavební činnosti. Ale podařilo se to, jsme u konce. Našli jsme díru na trhu. S hasičákem chceme dobýt svět,“ nepřipouští si neúspěch původem rodilý Ostravák.

Hlinecká společnost Amplla si pro uvedení patentovaného hasicího přístroje vybrala to nejlepší místo, kterým je světová výstava Expo v Dubaji. Tam byl designově povedený produkt poprvé k vidění 1. října, aby po náročném testování dostal v prosinci nezbytnou certifikaci.

Přístroj představující technologický skok v nápadném kruhovém provedení s nepřeberným množstvím designových variant snoubí 21 výhod. Podle Přemysla Kokeše jde o naprosto převratná řešení, která hasicí přístroj posouvají do úrovně 21. století.

„Vytvářejí z něj předmět zájmu a touhy, uvádějí jej do středobodu dění a mění jej na záchranný bod, stává se z něj centrum záchrany,“ poukázal na multifunkční řešení vtělené do tvaru toroidu. Ten totiž kromě hasičáků, který je lehce uchopitelný do jedné ruky, může pod ochranným štítem potaženým například látkou od Diora, karbonem či jednoduchou textilií ukrývat lékárničku, defibrilátor, alarm, svítilnu či kyslíkovou dýchací masku. Ve vyšších verzích dokáže člověka ochránit nejen proti ohni, ale i kulce.

Hasicí štít se firma chystá uvést na 64 trhů světa 22. února. „Získali jsme prostředky z úpisu nových akcií a investice, které nám poskytl jeden fond. Dnes máme připravený rozpočet na světový trh. Věřím, že ročně prodáme 20 tisíc kusů v nejvyšší cenové úrovni 1500 eur,“ dodal Kokeš.